Turpun büyüğü Özgür Özel mi?

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen CHP'li iki belediye başkanının itirafları, rüşvetin adresi olarak doğrudan Genel Başkan Özgür Özel'i gösteriyor.

Bu, yeni bir durum.

Evet, İstanbul'da ve başka şehirlerde CHP'li belediyelerdeki rüşvet, yolsuzluk, rant çarkının Genel Başkandan habersiz dönmesinin zor olduğu söyleniyordu ama yeni itiraflar, lafı eğip bükmeden Özgür Özel'i hedef tahtasına koyuyor.

Konuyu açalım.

Rüşvet talimatı Özgür Özel'den...

Birince vaka:

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, aday yapılması karşılığında CHP Genel Merkezi'nden 1 milyon euro rüşvet istendiğini, bunu bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talep ettiğini itiraf etti. "Ben de 'Oğlum, sen de imkânlarımız dâhilinde gereğini yap' talimatını verdim" dedi.

Oğul Mustafa Gökhan Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadesinde; parayı Özgür Özel'in en yakınlarından CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya teslim etmeden önce teyit amacıyla Veli Ağbaba ile telefon görüşmesi yapıldığını, telefonda, "1 milyon euroyu getirdim, bu kişiye bırakacağım" dediğini, karşılığında "evet" cevabını aldığını söyledi. Bunun üzerine parayı kendisini yönlendirdikleri kişiye teslim ettiğini ifade etti.

Ek ifade veren oğul Gökhan Böcek, aday tanıtım toplantısı sırasında Veli Ağbaba'nın talebi üzerine 200 bin dolar daha verdiklerini de anlattı.

İkinci vaka:

Otelde beline havlu bağlı iken derdest edilen tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık ifadesinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kurultay öncesi poşet ve çantalarla toplam 1 milyon 200 bin TL verdiğini itiraf etmişti.

Dün bir gelişme yaşandı.

Yalım'ın, "1 milyon TL parayı Denizli'de, CHP il başkanlığı binası yakınında, Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirhan isimli şahsa, yine Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim" dediği kişinin, Demirhan Gözaçan olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında CHP'nin Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olan Demirhan Gözaçan dün gözaltına alındı.

Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, etkin pişmanlık ifadesinde şok bir detay daha var. Yalım, 2022 yılında Özel'in kızına ve eşine birer hediye çanta gönderdiğini, daha sonra Özel'in kendisinden bir çanta daha istediğini ve bu çantayı sevdiği bir kadına hediye edilmek üzere istediğini söyledi.

Dün Özkan Yalım, yeni bir ek ifade verme talebi üzerine İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.

Özgür Özel, kötü yuvarlanıyor.

Dün partisinin Meclis Grup Toplantısında cazgır gibi bağırması tepeden aşağı düşerken atılan çığlıkları andırıyor.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu bugüne kadar davaları etkisizleştirmek için itirafçıları yalancılıkla itham edip "dosya bomboş" algısı peşinde oldular.

Şimdi iki belediye başkanı itirafçı oldu ve anlattıkları yenilir yutulur gibi değil.

Bilhassa otel sahibi olan Özkan Yalım'ın elinde kasetler olduğu iddiaları, önümüzdeki günlerde Özgür Özel'in kimyasını iyice bozabilir.

Özgür Özel'in, CHP'yi düştüğü bataktan kurtarması imkânsız gibi.

CHP'yi değil de kendisini kurtarması da artık çok zor...