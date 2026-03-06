Netanyahu'nun güzellik uzmanları neredesiniz?

Gerzeklerin bir gün ortaya pörtlemek gibi kötü huyu varmış...

Öfke merhametin çivisidir nereye çakılacağına vicdan karar verir.

Sadece ceninden beri yaşayan bebeğin nefesiyle para sayan niye yaşar onu merak ediyorum. Dünyaya gelmeyi en çok hak eden, dünyadan gitmeyi çoktan hak etmişlerin elinde ufalanıyor. Çeteler çetelesi, kötünün ebesi, kötünün keyfi, kötünün kahkahası, kötünün parası... Her iyi, kötünün kariyer planı... Güçlü değiller sadece cesurlar... Hiç kimsenin düşünmediği kötülüğü yapma cesareti bir pazar... Alıcısı çok, müşterisi de müfterisi de bol. Duyunca bir fena olduğumuz bütün vahşetlerin restorasyonu şeytana kulak kabartanların işçiliğinden geçiyor. Tecrit edilseler bile sızmayı, toplansalar süzmeyi çok iyi biliyorlar.

Her mazlumun bir İsrail'i var.

Kanlı bir bulaşık süngerinden damladığını bile bile konuşanların gübreden sayıldığı sayısız gündemimiz var. Ekran çıkığı heriflerin 75 yıldır zalimlik edenlere pişik kremi yakınlığında davranması aynı yangının cayırdağı olduklarını gösteriyor.

Önce Türkiye'nin tarafsız davranması gerektiğini yumurtlayıp sonra kıracak sahan arayan serpmelerden yeni bir seçme gelmişti hatırlayın.

Direnişin soylu ismi Yahya Sinvar son ana kadar köpeklere direnirken, ekran çıkıntısı sizler son uykunuzdaki pirelere parkur olan taraflarınızı klavye olarak kullanıyordunuz. Yahya Sinvar 42 bin insanın ölümüne sebep oldu demek için beyin sapının armudun çöpüyle eş olması lazım mutluluklar güzel bir çift olmuşsunuz demiştik.

Parça parça kusup bütün bütün saçmalayanlar İsrail'in vahşetini konuşamıyor. 42 bin insan ölmüş nasıl ölmüş! İsrail o sırada ne yapıyormuş her çiçekten bal mı alıyormuş, uf mu olmuş İsrail!

Ekran Rutubetleri! Gölge zalimler, renk vermediklerini düşünen Kahperengi sefiller!

Ağızları zulme bantlı ama çığlık attıklarına bizi ikna etmeye çalışan kıl topakları!

Fazla kem küm edince sıvamayı sanatlı yaptığınızı zannediyorsunuz değil mi?

Soykırımda denge arayanın gözü zalime, körlüğü mazluma çalışır!

"Ölmekten değil

Çarpışarak, son nefesiyle bile zalime kılıç çekememekten korkan aslanın arkasından kükreyince güvenlik uzmanı değil, Netanyahu'nun güzellik uzmanı oluyorsunuz bilin...

...

Diye de ekledikten sonra bilin bakalım ne oldu?

Dünyanın köpek başı Amerika, İsrail'in vurmak istediği konumları atarken ortak havlayışlarını yine mazlumlar üzerinde denerken, o saç baş ören kıl topağı ünlü mamüller ortadan kayboldu.

Susmak demiştik böyle zamanlarda merhametin mezar yeridir.

Bu pembe kazmalı örükçüler bir anda ortalık yanarken saç fırçasına dönüştü.

Sesli atlayan pireler, sessizliğin bitiyle kaynaştı.

Amerika ve İsrail ortak aldıkları kasap önlüğünü İran'daki Rimler için taktılar ve 200'den fazla kız çocuğunu katlettiler.

Hani dersiniz o saç ören cakkıdı endemikler, kız çocukları için de zerre bir cümle kurarlar.

İşte bunlar kimin öldüğüne değil kimin öldürdüğüne bakan vicdanı kırk yama cihangir bohçacıları geberik bir sessizliğe bürünükler, öyle plaj havlusuyla klavye kurularken tuşlara isabet ettiremedikleri bir çift insancıl cümleyi kuramadan, demir kubbe gibi yamularak nispeten; inlerine, mağazalarına, koşularına, diyetlerine, yogalarına döndüler.

Golf topu gediğine girdi mi girmedi mi diye düşünürken

İsrail bombalarını o çocukların başına çoktan indirmişti.

Öyle leş bir sessizlik ki neredesiniz demek bile gelmiyor içten.

Öyle bir yok oluş ki şahsiyet züğürtlüklerine denk.

Seçmece vicdan,

Toplama saç,

Model model örgüler İsrail'in dünyanın başına kanla ördüklerini süsledi.

Siz söylemeseniz de ahlarla kurulan her cümlenin isabet olduğu belalar İsrail'in olsun...

Sizin sessizliğiniz ruhunuzdaki İsrail'in sesidir.

...