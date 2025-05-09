Pakistan Hava Kuvvetleri'nin, Çin savunma sanayi ürünleri sayesinde Hindistan karşısında sağladığı üstünlüğün ardından, Çin medyasından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Herkes Pakistan'ın düşürdüğü 'Batı' menşeli Hindistan hava gücünün 'zaafiyetini' konuşurken 'nazire' yaparcasına gelen bu 'paylaşım' oldukça 'mesaj kaygılı' ve 'alaycı'.

E dile kolay,

Çin bu üstünlükte kendine 'pay' çıkarsa da Türkiye'nin verdiği Koral sistemi sayesinde Pakistan Fransa'nın Hindistan'a sattığı üretebildiği en iyi uçak olan Rafale uçaklarını füze atmadan düşürdüğünü atlamamak gerekiyor.

İlk kez Rafale jetleri bir hava muharebesinde düşürülürken Çin yapımı J-10 uçaklarınınsa ilk kez bir hava muharebesinde 6 uçak birden düşürmesi tarihe ve kayıtlara geçti bu vaka ile.

Ve herkes şu cümleyi kurdu peşinden:

J-10 tek başına bunu yapıyorsa J-20 ile J-35 neler yapar?

Yalnız uçak değildi düşürülen.

21. yüzyılın 'paradigma değiştiren' insansız hava aracı (İHA) devreye girmese olmazdı tabii.

Pakistan ordusu 25 Hint İHA'sını düşürdüğünü duyurdu.

Yani 21. yüzyılın mücadelesi 'havada' geçiyor.

Yunanistan ile haberlere konu olan o meşhur "it dalaşı" bu kez Pakistan-Hindistan savaş uçağı arasında ve yakın havacılık tarihinin 'en büyük ve en uzun kavgalarından biri' olarak tanımlanıyor.

Toplam 125 savaş uçağının katıldığı çatışmanın bir saatten fazla sürdüğü ve tarafların kendi hava sahalarını terk etmediği, füze atışlarının bazen 160 kilometreden daha uzak mesafelerden gerçekleştiği ifade ediliyor.

Pakistan güvenlik kaynakları da Hindistan ile askeri çatışma sona erse de Hindistan hükümetinin Pakistan'a karşı vekalet savaşını sürdüreceğini ve Beluç isyancılarına destek vereceğini gösteren istihbarat bilgilerine sahip olduklarını söyledi.

Yani taraflar 'it dalaşı' safhasından ilerisi için 'mevzilenmeye' devam ediyor.

Buna 'kim' veya 'kimlerin' el ovuşturduğunu da tahmin etmek zor olmuyor.

Çünkü Hindistan Hava Kuvvetleri'nin 2016 yılında 36 Rafale jeti 8,8 milyar dolara mal olmuş, Hindistan jet başına ortalama 91,7 milyon € ödemişti.

Ayrıca Hindistan'a özgü geliştirmelerin, silah ve yedek parçalarla 5 yıllık destek dahil olmak üzere jet başına toplam maliyet € 218 milyon dolar olduğu düşünüldüğünde piyasaların bazıları için 'alevleneceği' aşikarken bazıları içinse gelecek pek de 'parlak' görünmüyor.