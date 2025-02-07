Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS), işgücü piyasalarındaki dinamiklerin analiz edilerek ülke ekonomisine ve istihdam yapısına uygun politikaların geliştirilmesini hedefleyen bir plandır. Bu tür stratejiler, ekonomik gelişme ile işgücü arz ve talebi arasındaki uyumu sağlamayı amaçlar. Günümüz koşullarında işgücü piyasalarının ihtiyaçları hızla değişmekte ve bu değişim stratejik planlamaların güncellenmesini zorunlu kılmaktadır.

Önceki gün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanımız, Ulusal İstihdam Stratejisi'nde dört temel politika alanı çerçevesinde belirlenen yeni hedefler ve 90 eylem maddesi bulunduğunu söyledi. Strateji belgesinin ilk politika alanı, iş gücü piyasalarında yeşil ve dijital dönüşüm ile beceri uyumunun geliştirilmesi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan; "Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesinin amaçlandığı bu politika alanı kapsamında, eylem planındaki 33 eylem maddesi ile Türkiye beceri ekosistemi güçlendirilecek. Yeşil ve dijital dönüşüm sürecinin çalışma hayatına etkileri, fırsat ve risklerin tamamı göz önüne alınarak belirlenecek, adil geçiş politikaları oluşturulacak. Sektörel ve bölgesel düzeyde beceri uyumunun sağlanmasına yönelik istihdam politikalarının etkinliği artırılacak" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işgücü piyasalarının güncel ihtiyaçları ve geleceğe ilişkin beklentiler dikkate alınarak 2025-2028 dönemine yönelik Ulusal İstihdam Stratejisi hazırlandı. Toplantıda 2025-2028 dönemini kapsayacak şekilde "İstihdam ve Çalışma Hayatı Hedefleri" açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN hocamız tarafından açıklanan Ulusal İstihdam Stratejisi'nde İnsana Yakışır İş mottosuyla iş sağlığı ve güvenliği koşullarının tam olarak uygulanması, yeterli gelir ve sosyal koruma sunan üretken işlerin yaygınlaştırılması, adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflenmektedir.

Kadınlar, ne eğitimde ne istihdamda olanlar da dâhil gençler, engelliler, yaşlılar ve uluslararası işgücü göçü kapsamında yer alanlar başta olmak üzere özel politika gerektiren tüm grupların işgücü piyasasına erişimlerinin ve insana yakışır iş koşullarında istihdamlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

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Dört Temel İlke

Ulusal İstihdam Stratejisi, işgücü piyasalarının güncel ihtiyaçları ve geleceğe ilişkin beklentiler dikkate alınarak, 2025-2028 dönemini kapsayacak şekilde On İkinci Kalkınma Planı'nda yer alan maddeler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Esasen 4 temel politikayı ve 90 eylem maddesini içermektedir:

-İş Gücü Piyasalarında Yeşil ve Dijital Dönüşüm ile Beceri Uyumunun Geliştirilmesi: Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi ve işgücü piyasalarının yeşil ve dijital dönüşüme uyumunun herkes için en adil koşullarda sağlanması amasıyla 33 eylem maddesinden oluşmaktadır.

-Kapsayıcı İstihdamın Geliştirilmesi: Kadınlar, ne eğitimde ne istihdamda olanlar da dahil gençler, engelliler, yaşlılar ve uluslararası işgücü göçü kapsamında yer alanlar başta olmak üzere özel politika gerektiren tüm grupların işgücü piyasasına erişimlerinin ve insana yakışır iş koşullarında istihdamlarının desteklenmesi amacıyla 24 eylem maddesinden oluşmaktadır.

-Sosyal Koruma-İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi: Sosyal koruma sisteminin kapsayıcılığını ve istihdam bağlantısını artırarak, toplumdaki tüm bireylerin temel haklara erişiminin güçlendirilmesi ve çalışma hayatına katılımlarını engelleyen sorunlara çözüm geliştirilmesi amasıyla 18 eylem maddesinden oluşmaktadır.

-Kırsal Bölgelerde Sürdürülebilir İstihdamın Geliştirilmesi: Kamu hizmetlerinin geliştirilerek kırsalda kapsayıcı ve kayıtlı istihdamın artırılması, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve adil geçişin sağlanmasıyla kırsalda sürdürülebilir istihdamın geliştirilmesi amasıyla 15 eylem maddesinden oluşmaktadır.

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Temel Hedefler

Ulusal İstihdam Stratejisinin temel hedefleri ise şu şekildedir:

· İşsizlik oranı, 2028 yılında %7,5'e düşürülmesi,

· İstihdam oranı, 2028 yılında %52,5'e yükseltilmesi,

· Kayıt dışı istihdam oranı, 2028 yılında %23,4'e düşürülmesi,

· İşgücüne katılma oranı, 2028 yılında %56,7'ye yükseltilmesi,

· Kadınlarda işgücüne katılma oranı, 2028 yılında %40,1'e yükseltilmesi,

· Gençlerde işsizlik oranı, 2028 yılında %16,6'ya düşürülmesi,

Bütüncül yaklaşım ve uyum, kapsayıcılık ve fırsat eşitliği, sosyal diyalog ve özendirici yaklaşım, insana yakışır iş, sürdürülebilirlik ve risk yönetimi temelli yaklaşım; Ulusal İstihdam Stratejisinin temel ilkelerini ifade etmektedir.

Sonraki yazımızda ise İŞKUR Gençlik Programı'nı yazacağım.