Teröristlere YouTube kıyağı! PKK, DEAŞ, FETÖ cirit atıyor

ABD ve Avrupa ülkelerinde terör propagandasına göz yummayan YouTube, Türkiye’yi tehdit eden terör örgütlerine sağladığı açık destek nedeniyle kamuoyunun tepkisini çekiyor.

Hassas bir filtreleme sistemine sahip olduğu bilinen YouTube, Türkiye’yi hedef alan terör örgütlerine serbestçe eylem ve propaganda hizmeti sağlıyor. Yapılan şikâyetler sonuçsuz kalıyor.

ADETA ONLİNE TERÖR KAMPI

"İfade özgürlüğü" mazeretine sığınan YouTube, binlerce kişinin katili olan PKK, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin reklamını yapmaktan geri durmuyor. Binlerce abonesi bulunan kanallardan yükselen şiddet propagandasıyla terörist devşiriliyor.

YouTube'da terör örgütleriyle ilgili kelimeler aratıldığında kullanıcılar doğrudan bu hain örgütlerin propaganda içeriklerinden oluşan binlerce videonun bulunduğu kanallara yönlendiriliyor.

YOUTUBE FETÖ’NÜN EMRİNDE

Teröristlere "şehit", sivillere ve güvenlik güçlerimize karşı terör saldırılarına "intikam eylemi" adını veren bu videoları görmezden gelen YouTube’un son olarak 15 Temmuz darbe girişimine kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)talimatlarını harfiyen yerine getirdiği ortaya çıktı.

Son yaşanan olayda YouTube, FETÖ'nün 2014'te STV'de yayınladığı Rus büyükelçiye suikast sahnesi ile Karlov suikasti arasındaki çarpıcı benzerlikleri anlatan haberleri yüzünden 24 TV’nin binlerce takipçili kanalını FETÖ’nün ABD merkezli propaganda kuruluşundan gelen talep üzerine hiçbir ikazda bulunmadan kapattı.

24 yönetimi, bu gelişme üzerine YouTube’a karşı dava açmaya karar verdi.





TERÖRE KARŞI ÇİFTE STANDART

Batı’ya yönelik terör tehditleriyle mücadelede İngiltere ve ABD gibi ülkelerle üst düzey işbirliği protokolleri oluşturan YouTube, konu Türkiye olduğunda kamuoyunun tüm tepkilerine kayıtsız kalarak terör örgütlerinin faaliyetlerine açık şekilde aracılık ediyor.



İşte YouTube’da bulunan, sivillere ve güvenlik güçlerine karşı terörist devşirmek amacıyla serbestçe yayınlanan propaganda videolarından alınmış bazı ekran görüntüleri:











