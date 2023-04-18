Arefe günü öğle ile ikindi arasında kılınan namaz, Ramazan Bayramı öncesi araştırılmaya başlandı. Peygamber efendimiz arefe günü ile ilgili; 'Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. Arefe günü cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan daha faziletlidir' buyurmuştur. Peki Arefe günü öğle ile ikindi arası kılınan namaz kaç rekat? Arefe günü kılınan namazın fazileti nedir? İşte Arefe günü kılınacak namazla ilgili detaylar..

Arefe, İslam dininin kıymet verdiği günlerdendir. Bu mübarek günde etmek isteyenler Arefe günü kılınacak namaz hakkında detayları öğrenmek istiyor. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) "Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur." buyurmuştur. Bu nedenle Arefe günü kılınan namaz çok faziletlidir. Peki Arefe günü öğle ile ikindi arası kılınan namaz kaç rekattır?

AREFE GÜNÜ ÖĞLE İLE İKİNDİ ARASI KILINAN NAMAZ KAÇ REKATTIR?

Arefe günü öğle ile ikindi arası kılınan namaz tövbe namazıdır. Tövbe namazı ise 2 rekattan oluşur. Arefe gününde tövbe namazı, öğle vakti ile ikindi vakti arasında kılınmalıdır.

AREFE GÜNÜ TÖVBE NAMAZI NASIL KILINIR?

Tövbe Namazı: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

1. REKAT

-"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Tevbe namazı kılmaya" diye niyet ederiz

-"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

-Sübhaneke'yi okuruz

-Euzü-besmele çekeriz

-Fatiha Suresini okuruz

-Kur'an'dan bir sure okuruz

-Rüku'ya gideriz

-Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. REKAT

-Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

-Besmele çekeriz

-Fatiha Suresini okuruz

-Kur'an'dan bir sure okuruz

-Rüku'ya gideriz

-Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

-Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

-"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

AREFE GÜNÜ KILINAN NAMAZIN FAZİLETİ NEDİR?



Peygamber efendimiz, arefe günü ile ilgili; 'Günlerin en faziletlesi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. Arefe günü cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan daha faziletlidir' buyurdu.

Bu hususlarda Peygamber efendimiz (S.A.V) buyurdu ki:

Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü tealänın kıymet verdiği bir gündür.

Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur.

Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır.

Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

Arefe günü öğle ile ikindi arası kılınan namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır.

Arefe günü mana olarak güzel günler öncesi anlamına da gelmektedir. Bayramdan bir gün öncesi olan arefe gününde bayram hazırlıkları yanı sıra dualar okunur, ibadetler yapılır zikirler çekilir. Diyanet İşlerinden edinilen bilgiye göre, Peygamber efendimiz Arefe Günü için şu duayı okumayı uygun görmüştür.

"Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, onun ortağı yoktur. Mülk sadece onun, hamd da yalnız onadır. O her şeye kadirdir."