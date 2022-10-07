Salavat, Hz. Muhammed'e saygı bildirmek için Müslümanlar tarafından okunan dualara denir. Mevlid Kandilinde Peygamber Efendimiz (s.a.v)'i anmak ve ona salavatlar getirmek oldukça önemlidir. Salavat nedir, nasıl getirilir? Bu gecenin feyzinden yararlanmak isteyenler için Mevlid kandilinde yapılacak ibadetler ve salavat okunuşu haberimizde yer alıyor.

SALAVAT NEDİR?

Salavat, salat kelimesinin çoğuludur. Salat, dua anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamın doğduğu mübarek mevlid gecesinde; Mevlidler, ilahiler, dualar eşliğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi veselleme salavat-ı şerifeler getirilir.

Salavat getirmek, kandil günlerinde yapılması gereken ibadetler arasında yer alıyor. Alemlere Rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandilinde salavatlar getirilip, eller semaya açılarak dualar edilecek.

Genellikle Hz. Muhammed'in ismi söylendikten hemen sonra "sallallâhu aleyhi ve sellem" şeklinde söylenen salâvat, yazıda ise "s.a.v.", "s.a.s." veya "s.a." olarak kısaltılır, "Allah'ın dua ve selamı onun üzerine olsun" anlamına gelir. "Sallallâhu aleyhi ve sellem" ifadesinin yaygın kullanımıdır.

MEVLİD KANDİLİNDE NASIL SALAVAT GETİRİLİR?

Salavat şu şekilde getirilir; "Allahümme salli alâ Muhammed'in ve alâ âli Muhammedin, kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim, inneke hamîdun mecîd." şeklindedir. Salavatın en kısa şekilde çekilebilecek hali ise; "Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed"

Salavat getirmek, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) anmak, O'na selam göndermek demektir. Salavat kısaca, "Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed veya Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam" şeklinde okunur.

SALAVAT İLE İLGİLİ AYET

Âyet-i kerimede buyrulur:

"Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber'e -sallâllâhu aleyhi ve sellem- çokça salât ederler. Ey mü'minler, siz de O'na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!" (el-Ahzâb, 56)

Cenâb-ı Hak ve sayılarını O'ndan başka kimsenin bilemediği melekleri, Peygamber Efendimize -sallâllâhu aleyhi ve sellem- devamlı salât etmektedirler. O hâlde biz de hayatımızın her ânında Resûlullah'ı -sallâllâhu aleyhi ve sellem- hatırlamalı, O'na tam mânâsıyla teslîm olmalı ve çokça salât ü selâm göndermeliyiz. Zira "İsim, müsemmâyı celbeder." hakîkati mûcibince her salevât-ı şerîfe, bize Peygamber Efendimizin -sallâllâhu aleyhi ve sellem- yüksek ahlâkını, müstesnâ fazîletlerini hatırlatarak Oʼnunla kalbî irtibâtımızı daha canlı tutmamızı temin eder.

SALAVAT GETİRMEKLE İLGİLİ HADİSLER

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:

"Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salâvat okuyandır."

"Kim bana salâvat okumayı unutursa, ona cennetin yolu unutturulur." (Beyhakî)

Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi ve sellem buyurur:

"Yeryüzünde Allâh'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını (ânın­da) bana ulaştırır." (Ne­sâî, Sehv, 46)

"Yanında anıldığım kişi bana tam bir salât ü selâm getirmezse o benden değildir, ben de ondan değilim. Allâh'ım! Benimle alâkasını devam ettirenle Sen de alâkanı devam ettir. Benimle alâkasını kesenle Sen de alâkanı kes." (Deylemî, el-Firdevs, III, 634)

"Cimri, yanında adım anıldığı hâlde bana salât ü selâm getirmeyen kimsedir." (Tirmizî, Deavât, 100)

"Kim bana salât ü selâm getirmeyi unutursa cennetin yolunu şaşırır." (İbni Mâce, İkâmet, 25)

"Cenâb-ı Hakk'a yarın rızâya ermiş olarak mülâki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salât göndersinler." (Ali el-Müttakî, I, 504/2229)

"Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir." (Tirmizî, Vitr, 21/484)

"İhtiyâcı bulunan bir şeyi te'minde zorluğa düşen bir kimse bana çokça salât ve selâm göndersin. Tahkîkan salât ve selâm gam ve kederleri izâle eyler, rızıkları bollaştırır ve müşkilleri halletmek için yegâne bir vesiledir." (Kenzü'l-İrfân, 5)

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