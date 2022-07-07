Terviye günü, Hacıların sabah namazını kıldıktan sonra, topluca Mekke'den Minâ'ya doğru hareket ettikleri gündür. Zilhicce ayının 8. günü olan Terviye günü, Arefe gününden bir gün önce idrak edilir. Peki Terviye günü yapılacak ibadetler nelerdir? Terviye günü namazı nasıl kılınır? İşte Terviye günü namazı kılınışı...

Terviye sözlükle kelime anlamı olarak "düşünmek, akıl yormak; sulamak, suya kandırmak" manalarına gelir.

Mina'da su olmadığından, hacılar kendilerini ve hayvanlarını iyice suya kandırdıktan sonra Mekke'den çıktıkları veya Hz. İbrahim gördüğü rüya üzerinde bugün düşündüğü için, bu güne "Terviye günü" denir.

"Hz. İbrahim, oğlu İsmail'i kurban etmekle ilgili rüyâsını o gece görmüş, Terviye günü bu rüyâ üzerinde düşünmüş, ertesi Arefe günü bunun sâdık rüya olduğunu anlamış, bayram günü de Hz. İsmail'i kurban etmeye teşebbüs etmiş olduğu" rivayet edilir.

TERVİYE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Hacıların, bu gün sabah namazını Mekke'de kılıp güneş doğduktan sonra Mina'ya çıkmaları ve geceyi Mina'da geçirmeleri sünnettir.

Oruç tutmak: Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak sünnettir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.

Namaz kılmak: Zilhicce ayının sekizinci günü olan Terviye gününde; ilki dört, peşinden 2 rekât daha olmak üzere altı rekât namaz kılınması tavsiye edilmiştir.

Terviye gününde namaz kılmak ve ibadet etmek çok faziletlidir. Terviye namazı gün içerisinde akşam vaktine kadar kılınabilir. Peki Terviye günü namazı nasıl kılınır? Terviye günü namazı kaç rekat? Kurban Bayramı öncesi Müslüman vatandaşlar tarafından merak edilen Terviye günü namazı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

TERVİYE GÜNÜ NAMAZI KAÇ REKAT?

Terviye Günü bu sene 7 Temmuz 2022 Perşembe idrak ediliyor. Terviye günü toplam 6 rekat namaz kılınır. İlk olarak 4 rekat sonrasında da (hemen ardından) 2 rekat kılınır.

Kılınacak bu dört rekatın birinci rekatında bir kere Asr Suresi, ikinci rekatında bir kere Kureyş Suresi, üçüncü rekatında bir kere Nasr Suresi, dördüncü rekatında ise üç kere İhlas Suresi okunur.

Ardından kılacağı iki rekatın her bir rekatında üç kere İhlas Suresi okunur. İşte böyle yapan kişi Terviye gününün ve o gün Mina'da zikredenlerin sevabını bulur.

TERVİYE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR?

Terviye günü kılınacak namazın ilk 4 rekatında:

1. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 1 Asr Suresi okunur.

2. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 1 Kureyş Suresi okunur.

3. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 1 Nasr Suresi okunur.

4. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 3 İhlas Suresi okunur.

İkinci 2 rekatında:

1. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 3 İhlas Suresi okunur.

2. rekatında 1 Fatiha Suresi ve 3 İhlas Suresi okunur.

Terviye Günü namazında okunacak surelerin başlangıcı şu şekilde:

Asr Suresi : "Velasr, İnnelinsenelefihusr..." şeklinde devam eder.

Kureyş Suresi : "Liilefigurâyş, İlâfihimrihleteşşiteivessayf..." şeklinde devam eder.

Nasr Suresi : "İzâ ce enasrullahivelfeth..." şeklinde devam eder.

İhlas Suresi : "Gulhüvallahu ehad, Allahüssamed..." şeklinde devam eder.