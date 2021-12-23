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Dizi

22 Aralık 2021 Çarşamba reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Kanunsuz Topraklar, Sadakatsiz reyting sıralaması

22 Aralık 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları takip ediliyor. İzleyiciler, takip ettikleri dizi ve programların izlenme oranlarını gösteren reyting sonuçlarını merak ediyor. Çarşamba akşamı; Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Kanunsuz Topraklar, 112 Acil Çağrı, Annemizi Saklarken, Tokatçı ve MasterChef Türkiye izleyenleriyle buluştu. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 22 Aralık 2021 reyting sonuçları

23 Aralık 2021 Perşembe 09:17 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 09:17
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22 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, Atv'de Kuruluş Osman, Star Tv'de Annemizi Saklarken, FOX Tv'de Kanunsuz Topraklar, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de 112 Acil Çağrı ve Show Tv'de Tokatçı reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Çarşamba reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 22 Aralık 2021 reyting sonuçları

22 Aralık Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Çarşamba dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

22 ARALIK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Çarşamba akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Sadakatsiz aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada da Sadakatsiz yer aldı.

Sadakatsiz 76. bölüm izle (son bölüm)

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