22 Aralık 2021 Çarşamba 23:44 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 23:44

Kanunsuz Topraklar 12. bölüm izleyiciyi ekran başına kilitledi. FOX TV'nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar 12. bölümde Maden mahallesinde tekrar ocak çalışmaları başlamıştır. Gülfem buna engel olmak için Ali Gelik'le masaya oturur. Kasapoğlu uyanır, korkunç gerçekler açığa çıkmak üzeredir. Peki Kanunsuz Topraklar son bölümde neler yaşanacak? Kanunsuz Topraklar 12. Bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

KANUNSUZ TOPRAKLAR 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

FOX Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kanunsuz Topraklar dizisinin Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili yer alıyor. Yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği dizinin senaryosunu Zülküf Yücel yazıyor.

Kanunsuz Topraklar'ın 12. son bölümünde Gülfem, Bahar'ın ortaklık teklifini kabul etmek zorunda kalmıştır. Ancak bu ortaklık işinin arkasında Ali Gelik olduğunu öğrenince dünyası başına yıkılır.

Hastanede yaşam mücadelesi veren Kasapoğlu hala Yavuz ve Asude için büyük bir tehlike teşkil etmektedir. Ondan kurtulmak için haince planlar yapmaya devam ederler.

Göksel Bey ve Davut, Kasapoğlu'nun canına kıymaya çalışan, Malik Bey'i kaçıran ve ölümüne sebep olan gizemli adamı bulur ve mekanını basarlar.

Yavuz'un gizlice Asude ile görüştüğünü öğrenen Behice çıldırır, bir baskın da o yapar. Kafasına koymuştur; Asude ve Yavuz'u baş başayken yakalayacaktır.

Göksel Bey'in Davut üstündeki baskısı anbean büyümektedir. Bahar Aras'la görüşmesi ve bu kadının sırlarını ortaya çıkartması şarttır.

Maden mahallesinde tekrar ocak çalışmaları başlamıştır. Gülfem buna engel olmak için Ali Gelik'le masaya oturur. Kasapoğlu uyanır, korkunç gerçekler açığa çıkmak üzeredir.

Bu sırada Ali Gelik gizemli bir adamla anlaşma yapmak üzere buluşur. Zonguldak'ta fırtınalı günler yaşanırken Davut ve Gülfem'in aşkı bu şiddetli rüzgarlara dayanabilecek midir?

Başrollerinde; Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili, Murat Daltaban ve Kaan Taşaner'in yer aldığı Kanunsuz Topraklar Her Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

FOX Tv'de ekrana gelen dizide, madenci Davut ile maden sahibinin kızı Gülfem arasında yaşanan imkansız aşk ele alınıyor.