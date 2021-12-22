22 Aralık 2021 Çarşamba 20:26 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 20:26

Kuruluş Osman 76. bölüm izleyenleriyle buluştu. Atv'de ekrana gelen dizinin son bölümüne Malhun Hatun'un Osman Bey'i bulmak için verdiği mücadele damga vurdu. Kuruluş Osman 76. bölümde Osman Bey ağır yaralı bir vaziyette mağarada saklanır. İhanetten yargılanacak olan Osman Bey, peşindeki Konur Alp ve adamlarına yakalanmamak için ne yapacak? Kuruluş Osman son bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kuruluş Osman 76.bölüm izle full hd tek parça!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman 76. bölümde Osman Bey, çocukları kurtarmak için canla başla savaşıyor... Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

Başrollerinde; Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı ve Seda Yıldız'ın yer aldığı Kuruluş Osman'da; Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir ve Serdar Akülker gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

KURULUŞ OSMAN 76. BÖLÜM ÖZETİ

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin 76. bölümüne Malhun hatunun ''Bugünlerin hesabı sorulacak vezir Alemşah" sözü damga vurdu.

Önceki bölümde Vezir Alemşah'ın adamları tarafından derdest edilip Sultan'ın yanına götürülen Osman Bey, kaçarken mızrak ve okla yaralanmıştı.

Kuruluş Osman 76. bölümde Osman Bey ağır yaralı vaziyette olmasına rağmen Vezir Alemşah'ın adamlarından kurtulup bir mağaraya sığınmayı başarır. Ağır yaralı haldeki Osman Bey yeniden ayağa kalkabilecek mi?

OSMAN BEY'İN YERİNE GÜNDÜZ BEY GEÇİYOR!

Osman Bey sığındığı mağarada ölüm kalım savaşı verirken, onun yokluğunda Kayı Obası'nın başsız kalmasını istemeyen Gündüz Bey posta oturur.

BORAN ALP, GÜNDÜZ BEY'E TABİ OLUYOR

Boran Alp de Gündüz Bey'e bağlılığını bildirir.

Gonca'yı kaybettikten sonra acısı bir türlü dinmeyen Boran Alp, Osman Bey'in ortadan kaybolmasıyla birlikte "Gayrı bu obanın da benim de beyim sensin Gündüz Bey!" diyerek Gündüz Bey'e tabi olur.

Malhun Hatun ve Bala Hatun, posta oturan Gündüz Bey'e karşı nasıl bir tavır alacak?

MALHUN HATUN, OSMAN BEY'İ ARAR

Malhun Hatun, Osman Bey'e yapılan suçlamalarla ilgili Vezir Alemşah'tan hesap sorarken; Bala Hatun da Osman Bey'i bulabilmek için her yolu dener.

Osman Bey peşindeki Konur Alp ve adamlarına yakalanmamak için ne yapacak?

TEKFUR NİKOLA, MARİ'Yİ BIÇAKLIYOR..

Tekfur Nikola kendisine yaşattıklarının intikamını almaya ant içtiği Mari'yi yaralarken, Turgut Bey ise Mari'yi kurtarmak için İnegöl Kalesi'ne sızar. Fakat Mari, Nikola tarafından hançerlenmiştir. Nikola'ın yaraladığı Mari kurtulabilecek mi?

Turgut Bey, Mari'yi kurtarmak icin neler yapacak?