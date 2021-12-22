22 Aralık 2021 Çarşamba 23:46 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 23:46

Sadakatsiz 76. bölümüyle izleyenlerini yine ekran başına kilitledi. Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz son bölümde Leyla'nın yaraladığı Asya taburcu olur. Leyla ise halen tedavi altındadır. Onları yaralı halde bulan Derin ise tek şüphelidir. Derin, Asya'nın verdiği ifade ile aklanacaktır. Peki Leyla'ya vuran kimdir? İşte Sadakatsiz son bölümü kaçıranlar için Sadakatsiz 76.bölüm full izleme linki.

Sadakatsiz 76. bölümü izleyenlere heyecanlı ve gergin anlar yaşattı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin 76. Bölümünde; Leyla ve Asya'nın yaralı halde bulunduğu olayda tüm oklar Derin'i göstermektedir. Sadakatsiz 76.bölüm full izle!

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR



Sadakatsiz dizisinin ekrana gelen son bölümünde Leyla ve Asya'nın başına gelenlerden Derin sorumlu tutuluyor!

Derin her ne kadar bu işte parmağı olmadığını açıklasa da ona kimse inanmıyor! Asya'nın sağlık durumu düzeliyor ancak Leyla'ya kimin vurduğu konusu kafaları karıştırıyor. Leyla'yı yaralayan kişi kim?

Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz" yeni bölümü ile ekrana geldi. Merakla beklenen dizinin son bölümünün konusu ise şöyle;

Sadakatsiz 76. bölümde Leyla ve Asya'nın yaralı halde bulunduğu olayda tüm oklar Derin'i gösterirken, Derin geçmişinden ötürü en yakınlarını bile suçsuzluğuna inandırmakta zorlanır.

Asya, karakolda verdiği ifadede kendisine vuranın Derin olmadığını söyler.

Yaşananlar herkesi büyük şoka sokarken Ali ve Volkan'ın Aras'a tepkisi oldukça sert olacaktır.

Leyla'yı yaralayan kişinin ortaya çıkışı dengelerin bir kez daha sarsılacağının ve yeni iş birliklerinin habercisidir.

Asya'nın Volkan ve Ali cephesinde artan gerilime vereceği tepki kadar, Aras'a vereceği cevap da merak konusudur.

Nil, Derin'in tutuklandığını öğrenince ağlayarak Selçuk'a Leyla'yı yaralayanın kendisi olduğunu söyler. Selçuk ise kimsenin görüp görmediğini sorarak Nil'in suçunu üstlenir.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI

Cansu Dere (Asya)

Caner Cindoruk (Volkan)

Melis Sezen (Derin)

Berkay Ateş (Aras)

Burak Sergen (Haluk)

Özge Özder (Derya)

Yeliz Kuvancı (Bahar)

Nazlı Bulum (Nil)

Gözde Seda Altuner (Gönül)

Taro Emir Tekin (Selçuk)

Alp Akar (Ali)