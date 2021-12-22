22 Aralık 2021 Çarşamba 20:31 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 20:31

Annemizi Saklarken 3. Bölümüyle izleyicinin ilgisini çekti. Başrollerinde Hande Doğandemir ve Kutsi'nin yer aldığı Annemizi Saklarken dizisinin 3. Bölümünde Dündar'ın ilgisi Handan'ın kafasını karıştırmaya başlarken Handan, her zamanki gibi annelikten sınıfta kalır ama bu kez yaptığı hata çocuklarla sınırlı kalmaz ve işsiz kalmasına sebep olur. Handan ve Dündar evlenecek mi? Annemizi Saklarken 3. Bölüm full izle!

ANNEMİZİ SAKLARKEN 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yapımcılığını Ojo Pictures'ın üstlendiği "Annemizi Saklarken"in yönetmen koltuğunda Barış Yöş oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor.

Annemizi Saklarken 3. bölümde Handan ve Dündar'ın fotoğrafları, Handan'ı Demir ailesinin hedefi haline getirirken, Derya'nın Bora ile yaptığı anlaşma dev bir hayalkırıklığına döner.

Annesi yüzünden bir kez daha zor durumda kalan Derya, yaşadığı utancı affedemez ve anne-kız büyük bir yara alır.

Fotoğrafların acısını Derya'dan çıkaran Bora, nihayet babasıyla sert bir yüzleşme yaşarken, Dündar ise yaşanan hiçbir krize aldırmadan takıntı yaptığı Handan'ın peşindedir.

Dündar'ın ilgisi Handan'ın kafasını karıştırmaya başlarken Handan, her zamanki gibi annelikten sınıfta kalır ama bu kez yaptığı hata çocuklarla sınırlı kalmaz ve işsiz kalmasına sebep olur.

Hayatta tamamen köşeye sıkıştığı bir anda Dündar'ın uzattığı el, hepsinin hayatını değiştirecek yeni bir dönemin başlangıcıdır.

Kutsi ve Hande Doğandemir'in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Yeşim Ceren Bozoğlu, Nimet İyigün, Hatice Aslan, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gör, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızılkaya, Zümre Ertürk, Merve Sevin, Özgür D.Foster ve Güngör Bayrak gibi birbirinden renkli ve başarılı isimler yer alıyor.

Başrollerinde Hande Doğandemir ve Kutsi'nin yer aldığı dizide Yeşim Ceren Bozoğlu, Nimet İyigün, Hatice Aslan, Ece Yaşar ve Erdem Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.