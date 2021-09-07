7 Eylül 2021 Salı 23:52 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 23:52

Ada Masalı, 12. bölüm izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı, 12. bölümüyle Star'da izleyenleriyle buluştu. Ada Masalı 12. bölümde Batu, Haziran ve Poyraz'ı ayırmak için Poyraz'ın geçmişini kurcalar ve nihayet bir sonuca ulaşır. Haziran ve Poyraz, bu darbeye karşı ayakta durabilecek mi? Ada Masalı 12. bölümü full izlemek için haberimizdeki PuhuTv bağlantısından ulaşabilirsiniz. Ada Masalı 12. bölüm izle Puhutv!

ADA MASALI 12. BÖLÜM FULL İZLE (PUHU TV)

Star ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Ada Masalı, salı günleri seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı 12. bölümüyle 7 Eylül 2021 Salı günü Star'da ekrana geldi.

ADA MASALI 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Star Tv'nin sevilen yaz dizisi Ada Masalı 12. bölümde Her yıl düzenlenen hayır kermesi bu sene ada halkı için daha da heyecanlı bir hâl alacaktır. Zira kermesin yapılacağı günden bir gün önce büyük bir haberle çalkalanır ortalık; Haziran ve Poyraz sevgili olmuştur. Bu haber kimilerini sevince boğarken, kimileri için felaket demektir.

Ada Masalı 12. bölümde İdil'in yalanını öğrenen Aliye bir taraf seçmek konusunda zorlanmaktadır. Haziran'ı asla torununun yanında kabul edememekte ama İdil'in söylediği büyük yalanı da içine sindirememektedir.

Zeynep ise kızının bu küçük hayatta çakılıp kalmasını istememektedir. Bu amaç için adaya çağırdığı Batu'dan bir şeyler yapmasını ister.

Aynı amaç uğruna güçlerini birleştiren İdil ve Batu için de işler zorlaşmaya başlamıştır artık. Haziran ve Poyraz'ın mutluluğunu bozmak için ellerini çabuk tutmaları gerekmektedir.

Alper ve Melisa'nın öpüştüğünü öğrenen Biricik, giderek büyüyen bir tehlikeye dönüşmektedir. Melisa ve Alper sakladıkları sırrın altında ezildikçe Biricik daha büyük bir oyunun içine iter onları.

Haziran ve Poyraz'ı ayırmak için Poyraz'ın geçmişini kurcalayan Batu, nihayet bir sonuca ulaşır. İdil ise gerçek bir aşkın karşısında bir yalanla mücadele edilemeyeceğini henüz fark etmemiştir.

Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Aksel Bonfil kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. Ada Masalı, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz'ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.