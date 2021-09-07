7 Eylül 2021 Salı 23:41 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 23:41

Baht Oyunu 12. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başardı. Başrollerinde Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz, İdris Nebi Taşkan ve Altan Erkekli gibi başarılı isimlerin yer aldığı eğlenceli dizi Baht Oyunu 12. bölümde Bora, Ada'ya aşkını ilan eder! Ada, gerçekleri daha ne kadar saklayacak? Baht Oyunu 12. bölümü izleyemeyenler için Youtube ve Kanal D üzerinden Baht Oyunu 12. bölüm full izleme bağlantıları sizlerle...Baht Oyunu 12. bölüm İzle (Youtube, Kanal D)

BAHT OYUNU 12. BÖLÜM İZLE

Baht Oyunu 12. bölümde Bora ve Ada aşk yaşamaya başlıyor...

Bora ve Ada, birbirlerine olan aşklarını itiraf ederek sevgili olur. Ancak aralarındaki aşkı şirkette herkesten gizli yaşamaya kararlıdırlar. Bora'nın aşka tekrar inanmasını sağlayan Ada, büyük sırrını nasıl gizleyecek?

BAHT OYUNU 12. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

Kanal D'nin, yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı, ARC Film imzalı dizisi Baht Oyunu, 7 Eylül 2021 Salı akşamı 12. bölümüyle ekrana geldi.

BAHT OYUNU 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı dizi Baht Oyunu 12. bölümdeki romantik sahnelerle izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Selin ve Ali, Bora ile Ada'nın birbirlerine aşklarını itiraf edebilmeleri için uygun ortamı hazırlamak adına bir plan yapar.

Selin'in Ali'yi kaçırdığını haber alan Bora ve Ada ikilinin peşine düşer. Ali ve Selin'i durdurmaya çalışırken kendilerini bir oyunun içinde bulurlar.

Bu sırada şirkette Bora ve Ada'ya dair ilginç bir dedikodu yayılır. Onlara bir türlü ulaşamayan Rüzgar ve Tuğçe, karış karış Ada ile Bora'yı aramaya başlar.

Baht Oyunu 12. bölümde Ali ve Selin'in planı işler. Nihayet baş başa kalan ikilinin duyguları açığa çıkar ve Bora, Ada'ya aşkını ilan eder.

Çiçeği burnunda aşıklar ilişkilerini gizlemeye karar verirler ancak bu düşündükleri kadar kolay olmayacaktır.

Kanal D ekranlarının romantik komedi dizisi Baht Oyunu 8. bölümde Ada, Bora'ya gerçekleri anlatamadığı için için için karamsarlığa kapılmaktadır. Rüzgar ile evlendiğini Bora'ya söylemek için doğru zamanı kollayan Ada, bir yandan da aşkın tadını doyasıya çıkarmak ister. Ada, Bora'ya gerçekleri anlatacak mı?

Baht Oyunu dizisinde; Aytaç Şaşmaz (Bora), Cemre Baysel (Ada), İdris Nebi Taşkan (Rüzgar), Aslı Sümen (Tuğçe), Hande Subaşı (Nergis), Funda İlhan (Belma), Tuğba Çom Makar (Yasemin), Anıl Çelik (Ali), Ozan Dağgez (Evren), İrem Yüksel (Selin), Emrah Ben (Aslan), Suğdem Gözalır (Pırıl), Azra Aksu (Elif) ve Altan Erkekli (Zafer) karakteriyle izleyenlere başarılı bir oyunculuk sergiliyor.

Kanal D'nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı dizisi Baht Oyunu yeni bölümleri ile her Salı Kanal D'de...