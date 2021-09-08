7 Eylül 2021 Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Baht Oyunu, Dünya Hali, Ada Masalı reyting sıralaması

8 Eylül 2021 Çarşamba 09:34 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 09:34

7 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Salı akşamı yayınlanan Aşk Mantık İntikam, Güldür Güldür Show, Kim Milyoner Olmak İster, Baht Oyunu, Dünya Hali, Ada Masalı ve Masterchef programı reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Günlük olarak yayınlanan program ve diziler; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Salı reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 7 Eylül 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Salı dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

7 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Salı akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1.sırada TV8'de ekrana gelen "Masterchef Türkiye", 2. sırada ATV'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert", 3.sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Baht Oyunu" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada TRT1'de yayınlanan "Türkiye-Polonya CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası" 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - MASTERCHEF TÜRKİYE

2 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

3 - BAHT OYUNU

4 - ESRA EROL'DA

5 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - MASTERCHEF TÜRKİYE

2 - TÜRKİYE POLONYA MAÇI

3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

4 - BAHT OYUNU

5 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

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