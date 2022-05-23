Alparslan Büyük Selçuklu 26. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu 26. bölümde Alparslan, Bizans kalesini ele geçirmek için planını devreye sokar. Bu planda Akça Hatun ve Alpagut'a büyük bir görev düşmektedir. İşte Selçuklu Alparslan 20. Bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar... Alparslan Büyük Selçuklu 26. bölüm izle Youtube!

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 26. BÖLÜM İZLE

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 26. BÖLÜM ÖZETİ

Başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç, Mehmet Özgür, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu'ün yer aldığı, yapımını Akli Film'in üstlendiği TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 26. bölümüyle ekrana geldi.

Selçuklu Alparslan 26. bölümde Alpagut Kekavmenos'a kaledeki Türklerin kaçtığını ve Maria'nın bir hain olduğunu söyler. Kekavmenos çılgına döner. Alparslan'ın planı ne?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu...

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.