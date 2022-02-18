18 Şubat 2022 Cuma 23:46 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 23:46

Arka Sokaklar 615. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar 615. bölümde Noyan'ın kaçırdığı Ezgi tehlikede! Arka Sokaklar son bölümde Ekip, yasadışı dövüş şebekesini çökertmek için bir plan yapar. Operasyon zamanı Cemal ve Emre'nin konuşmalarını çete elemanlarından birisi duyar. Cemal çılgına dönmüş durumdadır. Ezgi kurtulabilecek mi? İşte Arka Sokaklar 615. bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar...

Arka Sokaklar 615. Bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Sürpriz bir isim ekibimizi zora sokuyor! Bölümün ardından Arka Sokaklar 616. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 616. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 615. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D'nin her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 615.bölümü ile izleyici ile buluştu. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünün konusu ise şöyle;

Melisa isimli bir avukat evinde ölü bulunur. Katile dair bir ipucu bulmak için var gücüyle uğraşan ekibimiz bir çıkmazın içindedir. Selin Komiserin vakanın iki yıl önce gerçekleşen faili meçhul cinayetlerle benzerliğini çözmesiyle birlikte, ekibimiz bir seri katil ile karşı karşıya olduklarını fark edecektir.

Birbirinden garip karakterde üç hırsız, bir evi soyar. Soyulan ev Aslı Komiserin komşusu Hamiyet'e aittir. Ekibimiz davaya dahil olurken hırsızlar ise gözüne yeni kurbanlarını kestirmiştir. Bu soygun pek çok açıdan ters giderken trajikomik birtakım olaylar silsilesinin de başlangıcı olacaktır.

Son dönemlerde uyuşturucudan dolayı ölümler gittikçe artmaktadır. Ekibimiz daha fazla insanın ölmemesi için bir an önce uyuşturucu tacirlerini yakalamalıdır. Bu sırada vakaya dahil olan sürpriz bir isim ekibimizi zora sokacaktır.

CEMAL VE EMRE, GIZLI GÖREVDE AÇIĞA ÇIKIYORLAR!

Ekip, yasadışı dövüş şebekesini çökertmek için bir plan yapar. Bu plana göre Emre dövüşçü, Cemal de onun antrenörüdür. Kafes dövüşü yapılan çete ile iletişim kurularak Emre'nin sisteme dahil edilmesi sağlanır. Dövüşler yapılır ve Emre büyük başarılar kazanır.

Bu durum çete liderinin de dikkatini çeker. İşler eki için iyi giderken tatsız bir durum yaşanır. Operasyon zamanı Cemal ve Emre'nin konuşmalarını çete elemanlarından birisi duyar.

EKIP, YASADIŞI BAHIS ÇETESININ PEŞINE DÜŞÜYOR!

Ekip, yasadışı dövüş ve bahis şebekesinin elebaşını yakalamak için harekete geçiyor. Adamın uyuşturucu ile ilgili bağlantısını da öğrenen ekibimiz operasyonlarına tam gaz devam ediyor. Bu sırada bir otelde boğularak öldürülmüş bir kadın cesedi bulunuyor.

Ezgi ise, cinayet şube komiseri Hilal'in intihar mektubu yüzünden meslekten ihraçla karşı karşıya kalıyor.