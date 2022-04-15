Arka Sokaklar 623. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi. Arka Sokaklar 623. bölümde Mesut'un ekipten habersiz yaptıkları başına iş açıyor. Arka Sokakların son bölümünde; Mesut, arabasına koyulan bombalı düzeneğin üzerine oturuyor! Mesut'un, arabasına bombayı kim yerleştirdi? Mesut, bu bombalı suikasttan kurtulabilecek mi? Arka Sokaklar 623. bölüm izleme linki ve son bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

ARKA SOKAKLAR 623. BÖLÜM FULL İZLE

Arka Sokaklar 623. Bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Bölümün ardından Arka Sokaklar 624. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 624. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 623. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D'nin her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 623.bölümü ile izleyici ile buluştu. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünün konusu ise şöyle;

Mazlum'un katili Solmaz kaldığı hücrede rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmıştır. Durumdan şüphelenen Mesut ve Hüsnü hızla hastaneye gider. Hastanede kendilerini umulmadık bir durum beklemektedir.

SAVCI, MAZLUM'UN ÖLÜMÜNDEN MESUT'U SORUMLU TUTUYOR!

Mazlum'un ölümü başta Mesut olmak üzere sevenlerini yasa boğar. Savcı ise, ölümün suçunu Mesut'a yıkar. Bu sırada ekip, aşiret lideri Seyit'in peşine düşer. Hem Mazlum'un öcünü almak, hem de organize suç şebekesini çökertmek için operasyonlarını sıklaştırır. Seyit se boş durmaz ve bombalı eylemleriyle acı üzerine acı yıkmaya devam eder.

Gecenin bir yarısı Hüsnü Komiserin evinin kapısına dayanan Latif, ev halkını korkutur. Babasının davranışlarında bir terslik olduğunu sezen Esra, endişeyle Hüsnü'den yardım isteyecektir.

Halkı paniğe sürükleyen bombacıların izini süren Mesut Komiser, kendisini tehlikenin ortasında bulur. Bu sırada Engin Komiser, eski bir mahkumdan beklenmedik bir telefon alacaktır.

Sedef isimli bir bankacının yaptığı bir hata yüzünden bir hesaba yüklüce miktarda para aktarılmıştır. Sedef, çaresizce eski arkadaşı Cemal'den yardım ister. Sedef'in Cemal'e olan yakın davranışları Ezgi'yi rahatsız edecektir.

MESUT, ARABASINA KOYULAN BOMBALI DÜZENEĞİN ÜZERİNE OTURUYOR!

Mesut'un, yaşanan son olaylardan sonra dikkati iyice dağılır. Arabasına oturduğu sırada Hüsnü bombayı fark eder. Mesut'u hareket etmemesi için uyarır.

Mesut, durumun ciddiyetini anlar. Haber ise, ekibe üzücü bir şekilde yayılır.

Mesut'un, arabasına bombayı kim yerleştirdi? Mesut, bu bombalı suikasttan kurtulabilecek mi?