11 Şubat 2022 Cuma 23:46 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 23:46

Aşk Mantık İntikam 32. bölümde Ozan ve Esra'nın yaşadıkları izleyenleri ekran başına kilitledi. Başrollerinde Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı Aşk Mantık İntikam son bölümde Esra ve Çınar'ı Atlas'la ilgili konuşurken duyan Çağla, gerçekleri öğrenir. Esra'nın ise dönmek konusunda kafası karışıktır. Aşk Mantık İntikam 32. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. İşte son bölümde yaşananlar...

AŞK MANTIK İNTİKAM 32. BÖLÜM İZLE (SON BÖLÜM)

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 32. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aşk Mantık İntikam 32. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlendi.

FOX Tv'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'ın son bölümünde kazadan sonra Esra'nın kendisine çok özenli davrandığını gören Ozan, bu durumu kullanmak için her şeyi yapar.

Sonunda Esra Ozan'ın kendisine oyun oynadığını anlar. O gün gerçekleşecek fotoğraf çekimini Efe ile halledeceklerini söyleyerek Ozan'ı evde bırakıp şirkete gider.

Elbette Ozan durmaz ve çekime gider. Fakat Esra'nın planı ters teper. Ozan'ın daha önceki bir çekimden tanıdığı Andrea, bu kez de Esra'nın Ozan'ı kıskanmasına neden olacaktır.

Bu kıskançlık dalgası Esra ve Ozan'ın oldukça yakınlaşmasına neden olur. Fakat Esra da Ozan da kırılmaktan korktukları için bu konuda bir türlü konuşamazlar.

Ta ki şirketin kuruluş partisine, yani Sevgililer Günü akşamına kadar...

Esra'nın Rüya'yla ilgili şüpheleri giderek artarken Ozan da kazadan birkaç gün sonra gelen bilirkişi raporundan Esra'nın arabasına sabotaj düzenlendiğini öğrenir.

Ozan kamera kayıtlarına baktığında tüm gerçeği anlayacaktır.

Ancak bu sırada Rüya'yla ilgili gerçekleri öğrenen Esra'nın, konuşmak için Rüya'nın evine gittiğinden haberi yoktur.