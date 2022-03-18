18 Mart 2022 Cuma 21:05 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 21:05

Aşk Mantık İntikam 37. bölüm izleyenlere hüzünlü anlar yaşattı. FOX Tv'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam, Kore yapımı Cunning Single Lady dizisinden uyarlanmıştır. Aşk Mantık İntikam 37. bölümde Efe Ozan'ın kendisine daha önce de saldırdığını söyleyerek ondan şikayetçi olmuştur. Ozan ve Esra, Hilmi'ye gerçekleri anlatmayı başarabilecekler midir? Aşk Mantık İntikam 37. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 37. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aşk Mantık İntikam 37. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlendi.

Ozan ve Esra, Efe'nin ayak oyunlarıyla şirketten uzaklaştırılmışlardır.

Ozan şirketini geri kazanabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır.

Esra'nın, Efe ile aynı binada oturmasını istemeyen Ozan ilk iş olarak Esra'nın eve dönmesini sağlar.

Ozan ve Esra bundan sonra Hilmi'ye ulaşıp tüm gerçekleri anlatmanın yollarını aramaya başlar ama Hilmi'nin kararı nettir, onlarla görüşmeyecektir.

Bunu anlayan Esra ve Ozan, Hilmi'nin şehir dışındaki evini bulup karşısına çıkmaya karar verir. Fakat önlerinde bir engel vardır.

FOX Tv'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'ın son bölümünde Efe Ozan'ın kendisine daha önce de saldırdığını söyleyerek ondan şikayetçi olmuştur. Ozan ve Esra, Hilmi'ye gerçekleri anlatmayı başarabilecekler midir?

Şirketlerini geri alıp sonunda uzun zamandır bekledikleri kavuşmayı yaşayabilecekler midir?

Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen'in rol aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinde; Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.