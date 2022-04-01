Aziz 20. Bölüm izleyenleriyle buluştu. Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın paylaştığı Aziz, 20. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Aziz'in 20. bölümüne Dilruba'nın gözyaşları damga vurdu. Yeni bölümde Pierre, Efnan'ın kaybettiği yüzüğü Aziz'in gözü önünde kendisine göstererek Aziz ile Efnan ilişkisini altüst edecek bir hamle yapıyor. Efnan'ın yüzüğünü Pierre'de gören Aziz ne tepki verecek? Aziz 20. bölüm full izleme Youtube ve Show Tv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, Cuma akşamı reyting listelerine damga vurmaya devam ediyor.

AZİZ 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aziz 20. Bölümde Aziz can çekişirken Efnan'ın gizemli yokluğu akıllarda soru işareti bırakır.

Kenan, Pierre ve Galip'in de desteğiyle şehirdeki ticaret dengesini alt üst edecek bir yola başvurur.

Böylece Aziz, gözünü açar açmaz çetin bir mücadelenin içine girer ve düşman cephesine karşı büyük bir savaş başlatır.

Aziz'in mutsuz gördüğü Dilruba'ya destek olduğu sahnede Dilruba, yaşadığı zorlukları Aziz'le paylaşarak içini döküyor.

Gözyaşlarını tutamayan Dilruba'nın üzgün hali Aziz'i derinden etkilerken, ikisinin konuşmasına şahit olan Efnan'ın bakışları gözden kaçmıyor.

Aziz ve Dilruba'yı gören Efnan ağlamaya başlarken Aziz'in Dilruba'ya "Ben varım" demesi dikkat çekiyor.

Dilruba Adem'den boşanacağını Aziz'e söylüyor. Azime'nin "Onların huzursuzluğu sizin evliliğinizi bozuyor!" sözleri üzerine Efnan'ın tedirgin oluyor.

Adem'in Dilruba'ya kötü davranmasına kayıtsız kalamayan Aziz, duruma müdahale ederek Adem'i evden atıyor.

Kenan, tüm dengeleri değiştirecek bir adım atarak Antakya'ya halı dokuma makinesi getirirken Aziz'in "Bu makine bu şehrin sonu olur!" sözleri gerilimi artırıyor.

Efnan Pierre'den kurtulmak isterken onun eline büyük bir koz vermiştir. Bu koz Aziz ve Efnan aşkının bir kere daha sınanmasına neden olacaktır.

Pierre, Efnan'ın kaybettiği yüzüğü Aziz'in gözü önünde kendisine göstererek Aziz ile Efnan ilişkisini altüst edecek bir hamle yapıyor. Efnan'ın yüzüğünü Pierre'de gören Aziz ne tepki verecek?

Aziz 20. Bölümde Aziz, Dilruba konusunda Adem'i uyarırken sinirlerine hakim olamıyor.

Adem'in şiddetine dayanamayan Dilruba, herkesi tedirgin edecek bir karar alır.

Dilruba hamile olduğunu öğreniyor. Aldığı haberle şoke olan Dilruba, elindeki ilaçla bebeği düşürmek istiyor.

Bunu gören Efnan, Adem'e haber veriyor.

Dilruba bebeğe zarar verecek mi?

