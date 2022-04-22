Aziz, 22. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği dönem dizisi Aziz'in son bölümünde Pierre'in hamlesiyle Aziz ile Efnan aşkı büyük bir darbe alıyor. Aziz 22. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Aziz son bölüm izle 22. bölüm tek parça (Youtube)

AZİZ 22. BÖLÜM İZLE!

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, heyecan dolu yeni bölümüyle bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.

AZİZ SON BÖLÜM İZLE 22. BÖLÜM TEK PARÇA (YOUTUBE)

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz'in ekrana gelen son bölümünde Aziz ve Efnan, Pierre'in oyunuyla ilişkilerindeki en büyük kırılmanın eşiğine gelirler.

Bu sırada şehirde, milletvekili seçimlerinin heyecanı yaşanmaktadır.

Pierre Aziz'in karşısına çıkardığı sürpriz adayın kazanması için emin adımlarla ilerler ve Aziz'i her anlamda köşeye sıkıştırır.

Aziz için şimdiye kadarki en zorlayıcı süreç başlamıştır.

Aziz Dilruba'yı Adem'in şiddetinden korumaya çalışırken, Dilruba Aziz'e beklenmedik bir teklifle gelir.

Bu şaşırtıcı teklifin ardından Efnan ve Adem, en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacaklardır.

Aziz 22. Bölümde Aziz, Dilruba'ya Adem'i bırakması gerektiğini söylerken bunun için ne yapacakları merak konusu oluyor.

Kenan, halka yardım ederek onların desteğini kazanmaya çalışırken Aziz ve Efnan, Kenan'ın oy toplama amacıyla gözlerini boyamaması için insanları uyarıyor.

Dilruba'ya "Geri dönüp Aziz Payidar'a reddedemeyeceği bir teklifte bulunabilirsiniz..." diyen Pierre'in amacı ne? Dilruba Aziz'e ne teklif edecek?

Aziz 22. Bölümde Aziz'in atölyede halka seslendiği sahnede Mustafa Kemal Paşa'nın gayretleriyle Hatay'da meclis kurulduğunun müjdesi veriliyor.

Kurulacak meclisin Hatay'ın Türk yurdu olma yolunu açacağını söyleyen Aziz, "Ben Aziz Payidar! Yeniden Türkiye'mizin bir parçası olmak yolunda, sizin orada sesiniz olmak için o meclise girmek istiyorum. Desteğinize talibim!" sözleriyle milletvekili adayı olacağını açıklıyor.

Bağımsızlık yolunda adım atan Aziz'in yaşayacakları şimdiden merakla bekleniyor.

Aziz 22. Bölümde Pierre'den gerçekleri öğrenen Aziz, büyük bir öfkeyle Efnan'ın çizilen resmini kırıyor. Efnan, gözyaşları içinde kendini açıklamaya çalışıyor.

Pierre'in hamlesiyle Aziz ile Efnan aşkı büyük bir darbe alırken neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

Aziz, atölyede Mustafa Kemal Paşa'nın gayretleriyle Hatay'da meclis kurulacağının müjdesini verirken Dayı ile konuşması dikkat çekiyor. "Tek yol var!" diyen Aziz'in atölyede ateş ettiği anlar izleyenlere heyecan ve korku dolu anlar yaşattı.

Dilruba'dan "Boşadım seni" sözlerini duyan Adem şoke olurken, atölyede başına silah dayayarak herkese korku dolu anlar yaşatıyor. Adem kendini vuracak mı?