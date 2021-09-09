9 Eylül 2021 Perşembe 10:58 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 10:58

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden 4. fragman yayınlandı. Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın başrollerinde Diriliş Ertuğrul dizisinin başrolü olan Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe yer alıyor. Peki Barbaroslar dizisi ne zaman başlıyor? işte merakla beklenen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yayın tarihi ve 4. fragmanı.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 3. FRAGMANI YAYINLANDI

ES Film imzalı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosu Mustafa Burak Doğu tarafından kaleme alınan Barbaroslar dizisinin 4. fragmanı yayında!









BARBAROSLAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kazandığı zaferler ve denizcilikte yaptıklarıyla Osmanlıların deniz imparatorluğu olmasını sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, TRT 1'in iddialı yapımları arasında yer alıyor.

ES Film imzalı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosu Mustafa Burak Doğu tarafından kaleme alınan, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ilk bölümü ile Eylül'ün 16'sında TRT 1'de yayınlanacak.

Barbaroslar dizisi, Akdeniz'i Türk gölü haline getiren kahramanların destansı öyküsünü konu alıyor.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI DİZİSİ OYUNCULARI

Yapımcılığını ES Film'in yaptığı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.

Daha önce Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan, TRT 1'in yeni projesinde Oruç Reis'i canlandıracak. Ulaş Tuna Astepe Barbaros'u, Yetkin Dikinciler İshak'ı, Caner Topçu da Barbaros Hayreddin ve Oruç Reis'in bir diğer kardeşi İlyas'ı canlandıracak.

BARBAROSLAR DİZİSİNİN KONUSU

Dizide, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan-ı deryası olarak bilinen ünlü denizci Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin hayatı anlatılmaktadır.