Yasak Elma yeni sezon ne zaman? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı

9 Eylül 2021 Perşembe 14:18 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 14:18

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni sezona da bomba gibi bir bölümle dönecek olan Yasak Elma'nın son bölümde Ender ve Yıldız, Hasan Ali'ye karşı güçlerini birleştirmişlerdi. Sevilen dizinin yeni sezon tarihi belli olurken, yeni bölüm fragmanı da geldi. İşte, Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi...

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

FOX Tv'nin ihtiras dolu dizisi Yasak Elma, yeni sezonun ilk bölümüyle 13.09.2021 Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşacak.

Geçen sezon 110. bölümüyle sezon finali yapan Yasak Elma, yeni sezonda yine izleyenleri ekran başına kilitleyecek.

Sezon arası ardından ekranlara geri dönmeye hazırlanan Yasak Elma dizisinin 111. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanla birlikte yeni sezon tarihi de netleşti.

YASAK ELMA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yasak Elma 13 Eylül Pazartesi günü 111. Bölümüyle yeni sezona başlayacak.

YASAK ELMA YENİ SEZON OYUNCULARI

Başrollerinde; Şevval Sam, Eda Ece ve Berk Oktay'ın yer aldığı Yasak Elma dizisinin yeni sezonunda; Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu, Barış Aytaç, Ece Dizdar ve Serkan Rutkay Ayıköz de yer alacak.

YASAK ELMA SEZON FİNALİ ÖZETİ

Yasak Elma dizisinin sezon finalinde Ender ve Yıldız, Hasan Ali'nin açığını yakalamak için el ele verip planlar yaparken, Hasan Ali de boş durmaz. Ender, Kaya ile ilgili kararını verip harekete geçer. Hasan Ali, Yıldız ve Ender'in yüzleşmesi beklenmedik bir felaketle yarım kalır.

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