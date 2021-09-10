10 Eylül 2021 Cuma 11:28 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 11:28

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Baht Oyunu 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Ada dört bir koldan tehlike altında... Ada ve Bora'nın aşkı, ev ahalisinin öğrenmesiyle zorlu bir sürece giriyor. Baht Oyunu 13. Bölüm 2. Fragmanında Ada ve Bora'nın aşkları öğrenilince olayların karışması kaçınılmaz oluyor. Peki Baht Oyunu 13. bölümde neler olacak? İşte yeni bölümden ikinci fragman.

BAHT OYUNU 13. BÖLÜM 2. FRAGMAN YAYINLANDI

Ada ve Bora'nın aşkları ev ahalisi tarafından öğrenilince olayların karışması kaçınılmaz oluyor... Diğer yandan evlilik bürosundan gelen adamın Ada'nın evinde Bora'yı görmesi olayları iyice içinden çıkılmaz bir hale sokacak. Peki Bora ve Ada arasında neler olacak?

BAHT OYUNU 13. BÖLÜM FRAGMANI

Baht Oyunu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı dizi Baht Oyunu 13. bölümde Bora, ofisteki tüm çalışanlara Ada'nın sevgilisi olduğunu duyuruyor...

Baht Oyunu 12. bölüm İzle!

'Baht Oyunu', ilk aşkıyla mutluluğu bulamayan ve sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada'nın hikayesidir. Gönlünü çalıştığı şirketin sahibi olan Bora'ya Aşık olan Ada, ilk aşkıyla evlenmezse ömür boyu mutsuz olacağı inancı ile yaşamıştır. Ada için rüyalarda ve aşkta imkansızlık söz konusu değildir.

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