9 Eylül 2021 Perşembe 17:04 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 17:04

Camdaki Kız 10.bölüm izleyenlerin karşısına çıkıyor. Kanal D ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Camdaki Kız 10.bölümde Sedat ve Nalan mutlu olmak için adımlarını atmışlardır. Ancak Cana Sedat'ın peşini bırakmaz. Muzaffer ise evden uzaklaşmaya karar verir. Nalan'ın başına neler gelecek? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Kanal D ve Youtube Camdaki Kız 10. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 10.BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız yeni sezonuyla Perşembe 20.00'de Kanal D'de başlıyor. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun canlandırdığı Camdaki Kız'ın oyuncu kadrosunda; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi isimler yer alıyor.

CAMDAKİ KIZ 10. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, yeni sezonda da izleyenleriyle buluşmaya devam edecek.

CAMDAKİ KIZ 10. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği yeni ve iddialı dizisi "Camdaki Kız"ın ekran yolculuğu devam ediyor.

Camdaki Kız 10. bölümde Nalan ve Sedat düğünlerinin ardından yeni hayatlarına adım atarlar.

Nalan, Sedat'ın evinde yaşamaya başlıyor. Nalan, Koroğlu malikanesinde bambaşka bir hayatın içine giriyor. Yeni hayatında yeni bir yolculuğa çıkan Nalan'ı zor günler beklemektedir...

Sedat ile evlenen Nalan yeni hayat yolculuğuna çıkmıştır. Nalan ve Sedat evlenmiştir fakat Cana Sedat'ın peşini bırakmaz.

Nalan bu hayata alışmaya çalışırken bir taraftan Sedat diğer taraftan da Feride'nin sorunlarıyla uğraşacaktır.

Nalan ve Sedat, Feride'nin evlilikleriyle ilgili nasihatlerinden kaçamayacaklardır. Sedat'ın annesi ise oğluna düğün gecesi Cana ile yaşadıklarından dolayı sitem eder.

Nalan, bir yandan yeni hayatına ve Rafet Koroğlu'nun baskın dünyasına alışmaya çalışırken, bir yandan da annesinin baskılarıyla uğraşır. Düğün sonrası Feride ve Adil'i ziyaret eden Nalan ve Sedat, Feride'nin evlilikleriyle ilgili nasihatlerinden kaçamayacaklardır.

Nalan'ın annesi Feride, Sedat'ı Nalan konusunda sıkıştırıyor. Nalan'a neden kocalık yapmadığını soran Feride'nin bu hadsizliği Nalan'ı daha da kötü bir duruma sokar. Nalan'ın başına bundan sonra neler gelecek?

Feride, kızını gönül rahatlığıyla Muzaffer'e emanet ederken, Muzaffer'e yaşadıkları ağır gelmekte ve uzaklara gitmeyi planlamaktadır.

Muzaffer, Nalan'a karşı olan duygularından dolayı evden gitmeye karar verir.

Nalan ve Sedat'ın evliliği nasıl olacak? Sedat, Nalan'ı mutlu edebilecek mi?

Sedat'ın hayatındaki yerini kaybetmek istemeyen Cana, vakit kaybetmeden soluğu Sedat ve Nalan'ın arkadaş buluşmasında alır.

CAMDAKİ KIZ, YENİ SEZONDA DA KANAL D'DE!

Nalan ile Sedat'ın masalsı düğünüyle sezona veda eden Camdaki Kız, yeni bölümlerinde de güçlü hikayesi ve benzersiz ekibi ile ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Nalan'ın Koroğlu malikanesinde yeni bir hayata adım atmasıyla hayatındaki değişimler ekrana gelecek.

Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Nadim Güç'ün üstlendiği Camdaki Kız yeni bölümleriyle her perşembe Kanal D'de!