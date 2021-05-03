03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:00 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:00

Çukur 127. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Show Tv'de yayınlanan Çukur 4. Sezon 35. Bölümde Koçovalılar, Emmi'nin yasını tutarken; Yamaç, Efsun'un da desteğiyle Amca'nın gerçek yüzünü Vartolu'ya göstermek için harekete geçecek. Amca, yeni hamlesiyle Çukur'da büyük bir savaş başlatacak. Aksiyon dolu anlar nefesleri keserken, Yamaç'ın yapacağı hamle Çukur'da yeni bir dönüm noktası olacak. Çukur 127. son bölüm izle tek parça! Çukur 4.Sezon 35.Bölüm full izle Puhutv!

Çukur dizisinin 4. sezon 35. bölümü Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında yayınlandı. Peki Çukur'un 127. Bölümünde neler olacak? Çukur son bölümü full izlemek isteyenler, dizinin son bölümüne Show Tv, Puhu Tv linkleri üzerinden ulaşabilirler.

ÇUKUR 127. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (SHOW TV)

Çukur 127. son bölümüyle 26 Nisan 2021 Pazartesi akşamı Show Tv'de sevenleriyle buluştu. Çukur'da bu hafta Cumali ile Vartolu'nun karşı karşıya gelmesi izleyenleri heyecanlandırdı.

ÇUKUR 4. SEZON 35. BÖLÜM FULL İZLE PUHUTV!

Çukur 4.sezon 35.bölümde Emmi'nin ölümü; Çukur'da taşları yerinden oynatacak.



Yamaç'ın kendisini tehlikeye attığını düşünen Vartolu, bir kez daha Yamaç'la karşı karşıya gelecek.

Yamaç ile Vartolu arasındaki büyük gerilim, geçmişin kapanmayan yaralarını açığa çıkaracak.

Çukur 127. bölümde Koçovalılar, Emmi'nin yasını tutarken; Yamaç, Efsun'un da desteğiyle Amca'nın gerçek yüzünü Vartolu'ya göstermek için harekete geçecek.

Amca, yeni hamlesiyle Çukur'da büyük bir savaş başlatacak. Aksiyon dolu anlar nefesleri keserken, Yamaç'ın yapacağı hamle Çukur'da yeni bir dönüm noktası olacak.

Vartolu'nun Karaca hakkında öğrendiği gerçek ne? Karaca'yı Amca'nın öldürdüğü ortaya çıkacak mı?

EMMİ DİZİYE VEDA ETTİ!

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde Amca, kendisini Çukur'dan gitmesi için tehdit eden ve hakkındaki tüm gerçekleri açıklayacağını söyleyen Emmi'yi kendi elleriyle öldürdü. Fenomen dizinin sevilen karakteri, Çukur'un Emmi'si Kadir Çermik diziye veda etti.

Çukur'da dün akşam sürpriz bir veda daha yaşandı. Emmi ile yaşadığı gerilimden sonra Amca Cumali Koçovalı, maskeli adama Emmi'nin ölüm emrini verdi. Amca'nın emriyle harekete geçen maskeli, önce Emmi'nin Amca hakkındaki gerçekleri yazdığı mektubu buldu, ardından ise Aliço'nun mekanında Emmi'ye saldırdı. Aliço ve Metin güçlükle maskelinin Emmi'yi götürmesini engelledi. Ancak finalde Emmi'nin sonunu hazırlayan Amca, onu tuzağa çekti. Emmi'nin ölmeden önce söylediği sözler, Çukur'da başlayacak büyük savaşın sinyallerini verirken, Amca silahını ateşleyerek kendi elleriyle Emmi'nin sonunu getirdi. Her yerde Emmi'yi arayan Yamaç ise onu son nefesini verirken buldu. Yamaç'ın kollarında ölen Emmi'nin vedası izleyicileri de derinden etkiledi.

MASKELİNİN SONU

Maskelinin Emmi'ye saldırısının ardından Yamaç harekete geçti. Daha önce de karşı karşıya gelen Yamaç ile maskelinin rövanşı nefesleri kesti. Büyük kavganın sonunda Yamaç, kimsenin yenemediği maskeli adamın bu defa sonunu getirdi.

YAMAÇ, ÇUKUR'A BÜYÜK BİR DERS VERDİ

Emmi'nin saldırıya uğramasıyla gerilen Yamaç, Çukur'a ağır bir ders vermek istedi. Ecevit'i ayağından vuran Yamaç, tüm evlerin kapısını çalarak yardım istemesini söylerken, bu hareketiyle Çukur'daki yardımlaşmanın sonunun geldiğini gözler önüne serdi. Yamaç'ın dersinden sonra Amca'nın yanında durduğu için yanlış tarafta olduğunu anlayan Meke, Yamaç'ın evine giderek ondan özür diledi. Yamaç, Meke'den Amca'nın yanında durmaya devam etmesini istedi. Meke, Yamaç'ın içerdeki adamı olacaktı.

AMCA'NIN YENİ OYUNU

Vartolu'nun son hamlesi Yamaç ile aralarındaki gerilimi giderek artırırken, Amca bu durumu kullanarak iki kardeş arasındaki bağı tamamen koparmak için plan yaptı. Nedim, silahları satan Arif'i kışkırtarak, Vartolu'ya saldırmasını sağladı. Silahçıya yalan söyleyerek saldırının sorumlusunu Yamaç gibi gösterdi. Silahçı Arif, mahalleye gelerek kahveye saldırırken Vartolu'ya "babasının oğlu" yüzünden bu saldırının gerçekleştiğini söyledi. Amca'nın yeni oyunu Vartolu ve Yamaç arasındaki tüm ipleri kopardı.

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.