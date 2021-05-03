03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:46 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:46

Uyanış Büyük Selçuklu 30.bölümüyle izleyenleriyle buluştu.TRT1'in izlenme rekorları kıran dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 30. son bölümde Sultan Melikşah, Nizamülmülk ve Sencer konusunda nihai kararını veriyor. Kendisinden yıllarca saklanan sırrın yükünü kaldıramayan Melikşah'ın son kararı ne olacak? İşte Uyanış Büyük Selçuklu 30. bölüm full hd tek parça izleme sayfası ve Uyanış Selçuklu son bölüm özeti.

TRT1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun merakla beklenen 30. yeni bölümü ekrana geldi. Uyanış Büyük Selçuklu'nun son bölümüne Melikşah'ın Sencer hakkındaki kararı damga vurdu. Uyanış Büyük Selçuklu 30. bölüm izle full hd tek parça!

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 30. BÖLÜM TEK PARÇA (TRT İZLE)

Uyanış Büyük Selçuklu, 30.bölümüyle 3 Mayıs 2021 Pazartesi akşamı TRT 1'de izleyicisiyle buluştu. Dizinin bitmesinin ardından 31. yeni bölümden ön izleme ekrana geldi.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 31. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEMESİ İÇİN TIKLAYIN

Başrollerinde; Gürkan Uygun, Buğra Gülsoy, Ekin Koç, İker Kızmaz, Hatice Şendil, Cemal Toktaş, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Mehmet Özgür, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ekrana gelen son bölümü izleyici tarafından ilgiyle takip edildi.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 30. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Uyanış Büyük Selçuklu 30. bölümde "En son benim haberim olan bir sırrın bütün yükü omuzlarıma yüklendi" diyen Melikşah Sultan Sencer'e "Senin ve Nizamülmülk hususunda kesin hükmümü vereceğim" diyor.

Melikşah ordusuyla birlikte ikinci defa Şelemzar önlerine vardığında Turanşah ve Tekiş'in kendisinden önce davranıp Şelemzar'ı zapt ettiğini görmüştü.

Melikşah, töre gereği daha önceden Tapar'a vermiş olduğu Şelemzar'ı kılıç hakkı olarak Tekiş'e bırakmak zorunda kalacaktır. Bu duruma Tapar'ın tepkisi sert olur.

Muhammed Tapar, babasına sitem dolu sözlerle "Sayenizde Melikliğim yerlere düştü. Benim Sultan babam hakkımı yedirdi. Kendi itibarımı düzeltmek için gerekeni yine kendim yapacağım" der.

Kendisine açıkça bir haksızlık yapıldığını düşünen Tapar, nasıl bir fevri harekete girişecektir? Ona kim engel olacaktır?

Gevher, bulunduğu konumu bahane ederek, bir obalı olarak gördüğü Başulu'nun elini öpmeyi reddetmişti.

Zübeyde, Gevher'in bu saygısızlığına öfkelenmiş fakat Terken'in de Gevher'e arka çıkmasından ve Başulu'nun bağışlayıcı tavrından ötürü aralarında başlayan tartışmayı büyütmeyecektir.

Fakat başhatun olan Zübeyde, saraya geldiklerinde Gevher ve Terken'e Başulu'ya karşı işledikleri saygısızlıktan ötürü nasıl bir ceza verecektir?

Öte yandan Kavurd'un ölümünden sorumlu tuttuğu Nizamülmülk'ün ve yaverini öldüren Sencer'in cezalandırılmasını bekleyen Turanşah, umduğunu bulamayacaktır.

Sencer uzun zamandır hak ettiği meliklik hilatini giyecek, bunun yanı sıra Nizamülmülk de hâcelik makamına geri dönecektir.

Turanşah, Melikşah'ın Sencer hakkındaki kararına tepki olarak Sultana karşı gelir. Turanşah, bu iki haberi aldığında gerilecek ve Melikşah'ın bu hamlelerinin apaçık kendisine yönelik bir tahrik girişimi olduğu sonucuna varacaktır.

Turanşah, Melikşah'la giriştiği savaşı taht hakkına kadar vardıracaktır. Melikşah, Turanşah'a nasıl bir tepki verecek?

Melikşah, kendisine asilik eden ve apaçık düşmanlık güden Tekiş'e ve hükmüne boyun eğmeyen Turanşah'a nasıl bir oyun hazırlamaktadır?