Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 31.son bölüm izle!

05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:35 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:35

Masumlar Apartmanı dizisinin 31. bölümü ile dün akşam TRT1 ekranlarında yayınlandı. Han'ın kazan dairesinde tuttuğu Naci'nin Safiye'yi görünce klarnetini çalması izleyenleri heyecanlandırdı. Masumlar Apartmanı son bölümde Gülben'in Esat ile yemeğe çıkması ve yaşadığı duygular izleyenleri heyecanlandırdı. Peki Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Youtube üzerinden Masumlar Apartmanı 31.son bölüm izleme linki ve Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar...

Masumlar Apartmanı 31. bölümün sonunda Safiye'nin Naci'nin müziğini duymasıyla yaşadığı heyecan, izleyenleri duygulandırdı. Peki Masumlar Apartmanı 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar...

MASUMLAR APARTMANI 31. SON BÖLÜM İZLE!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin 32. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Framgan yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

TRT1 ekranlarında dizi severlerinin huzuruna geçen, yönetmenliğinde Çağrı Lostuvalı'nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı romanından uyarlanarak hayata geçirilen OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı 32. bölümde Safiye, babasının söylemesi üzerine Naci'nin geldiğini düşünüyor.

Han ne kadar inkar etmeye çalışsa da Naci, klarnetiyle çaldığı şarkıyla Safiye'ye işaret veriyor. Safiye, Naci'nin orada olduğunu anlayacak mı?

Diğer yandan Han, başındaki dertlerin hangi biriyle uğraşacağını bilemezken İnci'yle Barış arasındaki samimiyet karşısında çileden çıkar.

Hikmet isteme hazırlıkları için herkesi seferber eder ve sonunda tüm aile toplanıp Memduh'un evine giderler. İnci'nin yeni işinin kutlama yemeğini fırsat bilen Gülben ve Neriman ise farklı planlar yapar.

Ancak herkes dışardayken Hikmet'in gizlice yaptığı bir şey büyük bir krize yol açar. Bu kriz, Han'ın radikal bir karar almasıyla sonuçlanır.

Han'ın emrivakisi, Safiye'yi delirme noktasına getirir. Naci ise tedavi konusunda Han'ın istediklerini yapacağını söyler. Ancak bir şartı vardır.

İnci'nin yeni işinin kutlama yemeğini fırsat bilen Gülben ve Neriman ise farklı planlar yapar. Ancak herkes dışardayken Hikmet'in gizlice çikolata yiyip şeker komasına girmesi büyük bir krize yol açar.

Bu kriz, Han'ın radikal bir karar almasıyla sonuçlanır. Han'ın emrivakisi, Safiye'yi delirme noktasına getirir. Naci ise tedavi konusunda Han'ın istediklerini yapacağını söyler. Ancak bir şartı vardır.

TRT1 ekranlarında dizi severlerinin huzuruna geçen, yönetmenliğinde Çağrı Lostuvalı'nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı romanından uyarlanarak hayata geçirilen OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı 33. bölümüyle Salı akşamı TRT1'de.

Masumlar Apartmanı'nın başrollerinde; Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Alper Saldıran, Metin Çoşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Gizem Katmer gibi isimler yer alıyor.