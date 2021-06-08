08 Haziran 2021 Salı 23:42 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 23:42

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. bölümde Savaş tüm hızıyla devam ediyor! Atv ekranlarının izlenme rekoru kıran uzun soluklu dizisi EDHO 198. bölümde Hızır, Rıdvan'ı yakaladıktan sonra, kendisine tehditler savuran Savaş'ı ortadan kaldırmaya karar verir. Yeni düşmanı Savaş'a "Canını alacağım, sırada sen varsın" diyen Hızır'ın yeni planı ne? Rıdvan ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. bölümü izlemek için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz. EDHO 198. son bölüm full izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EHDO) 198. bölümüyle 8 Haziran 2021 Salı akşamı Atv'de ekrana geldi. EDHO son bölümde Kimsesiz Doğan Alparslan'a "Ya aileni yöneteceksin ya da fedaileri" der. Alparslan hangi tarafı seçecek? İşte EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. bölüm full izleme sayfası. EDHO son bölüm izle tek parça!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 198 BÖLÜM FULL İZLE ATV (EDHO SON BÖLÜM)

Yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz, Baran Özçaylan'ın üstlendiği dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sürükleyici hikayesiyle izleyici tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor.

EDHO 198. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA (YOUTUBE)

Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrollerinde; Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ali Sürmeli, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Turgay Tanülkü, Yalçın Hafızoğlu, Pelin Akil, Engin Benli, Turgut Tunçalp, Emir Benderlioğlu ve Ceren Benderlioğlu gibi başarılı isimler yer alıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 198. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

EDHO son bölümde Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir avlamaya başlar.

Verdiği savaştan kayıplarına rağmen galip çıkmaya kararlı olan Hızır Çakırbeyli, kardeşi İlyas Çakırbeyli ve aile dostu Behzat Façalı'nın da yardımıyla Rıdvan'ı ve çocuklarını yakalar.

"Yaşamak için başka bir plan yapmadım mı sanıyorsun Hızır" diyen Rıdvan'ın son bir hamleyle Ortadoğu'da enerji şirketlerinin güvenlik işlerini yapan Savaş'tan yardım istemesi ise Hızır Çakırbeyli ve dostlarına yeni bir düşman kazandırır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. bölümde Hızır Çakırbeyli yeni düşmanı Savaş'la verdiği mücadelede en yakınındaki isimler tehlikeye girer. Sevdiklerini ve dostlarını korumak için her şeyi yapan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda kendi canını da vermeye hazırdır.

Diğer yandan Behzat Façalı Rıdvan'ın tehditlerine karşı "Değil Şahin ağa, yaşayan tüm sevdiklerimi de alsalar, ben yine de sizi yaşatmam" der.

Hızır, "Canını alacağım, sırada sen varsın" diyerek Savaş'ı öldürmeye karar verir. Hızır Çakırbeyli, "Senden alacağımı alırım!" diyen Savaş'a karşı nasıl bir plan uygulayacak?

EDHO son bölümde Hızır Çakırbeyli'nin bu mücadelesinde en büyük destekçisi de yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

Şahin Ağa'nın yardımıyla kendi ayakların üzerinde duran Kimsesiz Doğan'ın desteğiyle de sokaklarını babası olan Alpaslan Çakırbeyli, yıllar önce rahmetli babasının da düştüğü yol ayrımında Kimsesiz Doğan'ın telkinleriyle yönünü bulmaya hazırdır.

Alparslan ailesini mi yönetecek yoksa Fedaileri mi?