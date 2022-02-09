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Dizi

Kanunsuz Topraklar final bölümü izle! Kanunsuz Topraklar 16. Bölüm full izle (final)

Kanunsuz Topraklar final bölümüyle izleyenlere veda etti. FOX TV'nin dönem dizisi Kanunsuz Topraklar 16. bölümüyle son kez ekrana geldi. Ali ve Gülfem, Ali Gelik'in bütün oyunlarına, kavgalara ve felaketlere rağmen evlenmeye karar verirler. Ali Gelik, Mehveş ve Yavuz bu iki aşığı ayırmak için korkunç planlar yapar. Peki Kanunsuz Topraklar 16. son bölümde neler yaşandı? Kanunsuz Topraklar final Bölümünü izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

9 Şubat 2022 Çarşamba 20:21 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 20:21
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Kanunsuz Topraklar 16. bölümüyle final yaparak son kez izleyici karşısına geçti. Başrollerinde; Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili, Murat Daltaban ve Kaan Taşaner'in yer aldığı Kanunsuz Topraklar, final bölümüyle ekranlara veda etti. Kanunsuz Topraklar 16. son bölümde Behice, Yavuz hakkındaki bütün sırları öğrenecek ve ona hak ettiği cezayı verecektir... izleme bağlantısı tek parça halinde haberimizde yer alıyor. Kanunsuz Topraklar final bölümü izle!

KANUNSUZ TOPRAKLAR 16. BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

FOX Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kanunsuz Topraklar dizisinin Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili yer alıyor. Yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği dizinin senaryosunu Zülküf Yücel yazıyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Kanunsuz Topraklar'ın 16. son bölümünde Bazen en uzun yolculuk iki insan arasındaki mesafedir.

Minik İpek'in hastalığı yüzünden çıktıkları Ankara yolculuğu Davut ve Gülfem'in yaralı aşkını iyileştirir... Çünkü aşkla çıkılmamış her yol yarım kalır...

Kanunsuz Toprakların final bölümünde; Davut ve Gülfem, Ali Gelik'in çirkin oyunlarına, felaketlere, kavgalara, depremlere, fırtınalara rağmen nihayet evlenmeye karar verirler. Ve acılarla renklenmiş o kırmızı kurdele iki altın yüzüğün arasına bağlanır...

Bu habere sevinenler de olur, karalar bağlayanlar da...

Ali Gelik, Mehveş ve Yavuz bu iki aşığı ayırmak için korkunç planlar yapar. Ama bu savaşı da kazanan Davut ve Gülfem olacaktır.

Fikriye için, maden mahallesindeki yaşama ayak uydurmak günden güne zorlaşmaktadır. Ama her şeye kahramanca göğüs gerer Fikriye... Çünkü amaç mutlu olmaksa ıstırap çekmek şarttır.

Ve gerçeklerin bir huyu vardır. Er ya da geç ortaya çıkarlar...

Yavuz'la evlilik konusunda son derece yanlış bir seçim yapan Behice, kocası hakkındaki bütün sırları öğrenecek ve ona hak ettiği cezayı verecektir...

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