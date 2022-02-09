9 Şubat 2022 Çarşamba 23:43 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 23:43

Sadakatsiz 48.bölüm izleyici karşısına çıktı. Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz 48. bölümde Ali, Aras'ın kendisine vurduğunu iddia ederek Asya'nın arada kalmasına neden oluyor. Aras ise kendisine güvenmediği için Asya'dan uzaklaşıyor. Aras ile Asya arasında neler yaşanacak? Sadakatsiz 48. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

Sadakatsiz 48. bölümü izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin son bölümünde; Ali'nin iftirası Asya ve Aras'ın yollarının ayrılmasına sebep oluyor. Sadakatsiz 48.bölüm full izle!

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D'de...

SADAKATSİZ 48. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sadakatsiz, yeni bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünün konusu şöyle;

Sadakatsiz 48. bölümde Ali, ısrarla Aras'ın ona vurduğunu söyleyince, Asya için işin rengi değişiyor. Aras ise ne dese kendine inandıramıyor.

Aras içinde bulunduğu bu durumda daha fazla kalmak istemiyor. Asya ve Aras bu olay yüzünden ayrılacak mı?

Ali'nin Aras'a attığı iftira Asya'yı zor bir yol ayrımına getirmiştir. Derin hayatını kurtaran yabancının desteğiyle Nadir'in peşine düşer. Haluk Aras'ın geçmişi konusunda giderek köşeye sıkışırken, Melih ve Bahar'ın alacağı karar herkesi şaşkınlığa uğratır.

Volkan'ın Asya'ya izlettiği gizemli bir video, Aras hakkında bir gerçeği daha gün yüzüne çıkarırken, Aras'ın doğum gününde Asya'yı nasıl bir sürpriz beklemektedir?

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Aras, yangıda öldüğünü sandığı annesi ile karşı karşıya gelmiştir. Ancak bu önemli buluşma anını Volkan mahveder. Ali'nin Aras'ın kendisine vurduğunu söylemesi üzerine Volkan Aras'a yumruk atıyor.

Asya yaşananların ardından çareyi Aras ile arasına mesafe koymakta bulurken, Aras Asya'nın güvenini yeniden kazanmaya kararlıdır.

Derin'in başına açtığı belayı çözmek için girdiği yol onu daha da büyük bir tehlikenin içine sokar. Volkan ve Leyla yeni bir iş birliği içine girerken, Ali'nin Aras'ın kendisine vurduğunu söyleyerek herkesi dehşete düşürür.