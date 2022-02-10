10 Şubat 2022 Perşembe 10:19 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 10:19

9 Şubat reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamı televizyonlarda Oğlum, Aykut Enişte, Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar (final), Survivor All Star, Kuruluş Osman ve 112 Acil Çağrı izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 9 Şubat 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 9 Şubat reyting sıralaması

9 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

9 Şubat 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 SADAKATSIZ KANAL D

5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 OGLUM SHOW TV

10 DIDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGECME SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 SURVIVOR ALL STAR TV8

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 OGLUM SHOW TV

7 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

9 ESRA EROL'DA ATV

10 ATV ANA HABER ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SURVIVOR ALL STAR TV8

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 SADAKATSIZ KANAL D

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 OGLUM SHOW TV

9 ATV ANA HABER ATV

10 KANUNSUZ TOPRAKLAR FOX

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