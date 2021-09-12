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Dizi

Kardeşlerim 19. bölüm full izle tek parça! Kardeşlerim 19.bölüm izle (Youtube, atv)

Kardeşlerim dizisi yeni sezonun ilk bölümüyle ekrana geldi. Atv'nin dram türündeki dizisi Kardeşlerim 19. bölümüyle izleyenlerine kavuştu. Başrollerinde Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un yer aldığı dizi, Cumartesi akşamı saat 20.00'de Atv'de yayınlanıyor. Kardeşlerim 19. bölümü full izleme linki haberimizde yer alıyor. Kardeşlerim 19.bölüm izle (Youtube, atv)

12 Eylül 2021 Pazar 10:46 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 10:46
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Kardeşlerim 19. bölüm izleyenleriyle buluştu. Yeni sezonda da seyirci tarafından takip edilen dizinin yeni bölümüne "Olur mu dersin? Karanlık sokakların üstüne, günün birinde güneş doğar mı dersin?" sözü damga vurdu. Kardeşlerim 19. bölümde Kadir, hapishanede suçsuzluğunun ortaya çıkacağı günü beklerken, dört bir yana savrulan kardeşler de, abilerini hapisten çıkartmak için ellerinden geleni yapar. İşşte Kardeşlerim 19.bölümü izleyemeyenler için Kardeşlerim 19. bölüm full izleme bağlantısı..

KARDEŞLERİM 19. BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA ATV

Kardeşlerim dizisi Cumartesi akşamı saat 20.00'de Atv'de.

KARDEŞLERİM 19. BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kardeşlerim 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm tanıtımında heyecan veren olayların yaşanacağı görülüyor.

KARDEŞLERİM 20. BÖLÜM FRAGMANI

KARDEŞLERİM 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim 19. bölümde Kadir, demir parmaklıklar ardında suçsuzluğunun ortaya çıkacağı, kardeşlerine kavuşacağı günü umutla beklerken, dört bir yana savrulan kardeşler de, abilerini hapisten çıkartmak için ellerinden geleni yapıyorlardır.

Babası Akif'le ilgili acı gerçeği öğrenen Doruk'un hayatı büyük ölçüde sarsılırken, Asiye'yle ilişkisi de geri dönülemez bir yola girer.

KARDEŞLERİM OYUNCULARI

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).

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