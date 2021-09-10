10 Eylül 2021 Cuma 11:43 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 11:43

Kazara Aşk, 10. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Star Tv'nin yeni dizisi Kazara Aşk 10. bölümde Şimal, Nazlı'nın hamile olduğunu duyunca deliye döner. Ancak Nazlı, hamile olmadığını ve Civan'ın, babasına mahcup olmasın diye kendisine yardım ettiğini anlatınca ona inanır. Fakat Şimal yine de Civan'a güvenmiyordur. Şimal'in Civan için hazırladığı müthiş plan hayata geçebilecek mi? Kazara Aşk 10. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın. Kazara Aşk 10. bölüm izle PuhuTv!

KAZARA AŞK 10. BÖLÜM İZLE PUHU TV

Star ekranlarında yayınlanan Koliba Film imzalı Kazara Aşk, yeni bölümleriyle perşembe günleri izleyici ile buluşuyor.

KAZARA AŞK 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı Kazara Aşk, 10. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Kazara Aşk 10. bölümde Şimal, Nazlı'nın hamile olduğunu duyunca deliye döner. Ancak Nazlı, hamile olmadığını ve Civan'ın, babasına mahcup olmasın diye kendisine yardım ettiğini anlatınca ona inanır. Zira Şimal'in gözünde Nazlı'nın yalan söylemesi için bir neden yoktur... Yine de Civan'a güvenmiyordur.

İçinde hala bazı şüpheler kalsa da önceliği başkadır; doktorda hamileymiş gibi davranıp, Civan'a istemeden de olsa yardım etmiş olmak hiç hoşuna gitmiyordur.

Bunu, ailelerin gözünde yalancı konumuna düşmemek ve onları büyük bir hayal kırıklığına uğratmamak için yapmıştır. Ancak, Civan'ın böyle bir yalanla şirketi almasına da asla izin vermeyecek, Civan o koltuğa oturamadan ne yapıp edip kendisini düşük yapmış ve bebeğini kaybetmiş gibi gösterecektir.

Bunu inandırıcı bir şekilde yapmak ve Civan'ı gafil avlamak için bir plan yapar. Fakat Civan onun planını çözüp hemen karşı atak yapmak için harekete geçer. Bu da yetmezmiş gibi Şimal, kendini gerçekleşmesinden en çok korktuğu durumun içinde bulur. Söyledikleri bütün yalanları herkesin öğrenmesi artık an meselesidir.

Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk'ta, Ümit Kantarcılar 'Civan', Sude Zülal Güler ise 'Şimal' karakterini canlandırıyor.

KAZARA AŞK OYUNCULARI

Kazara Aşk oyuncu kadrosunda ayrıca; Sude Zülal Güler, Ümit Kantarcılar, Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık, Sadi Celil Cengiz, Aycan Koptur, Burak Tamdoğan, Deniz Altan, Burakhan Yılmaz, Ali Haydar Çataltepe, Öykü Candanadam, Çağdaş Tekin, Nermin Aslan, Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz yer alıyor.

Yapımcılığını Koliba Film adına Ata Türkoğlu'nun üstlendiği Kazara Aşk dizisinin yönetmenliğini Sadullah Celen üstlenirken senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor.

9 Eylül 2021 Perşembe reyting sonuçları: Bir Zamanlar Çukurova, Camdaki Kız reyting sıralaması

Baht Oyunu 13. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı!

Camdaki Kız 11. bölüm fragmanı yayınlandı!

Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm full izle Atv!