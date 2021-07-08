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Dizi

Kazara Aşk 3. bölüm full izle PuhuTv! Kazara Aşk 3. bölüm izle!

Kazara Aşk dizisi 3. bölümüyle Star'da izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı Kazara Aşk 3. bölümde düğün günü gelip çatar. Şimal ve Civan, aileleri hiçbir şey anlamadan düğünü atlatabilecek mi? Peki bu sözlülük oyunu, evlilik oyununa dönecek midir? Kazara Aşk 3. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Kazara Aşk 3. bölüm izle PuhuTv!

8 Temmuz 2021 Perşembe 23:46 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 23:46
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Kazara Aşk, 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Star Tv'nin yeni dizisi Kazara Aşk 3. bölümde Ailelerin on gün içinde evlenmelerini istemeleri, Şimal için bardağı taşıran son damla olur ve söylediği bu yalanı sonlandırmaya karar verir. Civan, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir planla Şimal'le evlenmek için hazırlıklara başlar. Bu düğün gerçekleşecek mi? Kazara Aşk 3. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın. Kazara Aşk 3. bölüm izle PuhuTv!

KAZARA AŞK 3. BÖLÜM İZLE PUHU TV

Yapımcılığını Koliba Film adına Ata Türkoğlu'nun üstlendiği Kazara Aşk dizisinin yönetmenliğini Sadullah Celen üstlenirken senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor.

KAZARA AŞK 3. BÖLÜM FULL İZLE!

KAZARA AŞK 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kazara Aşk 3. bölümde ailelerin on gün içinde evlenmelerini istemeleri, Şimal için bardağı taşıran son damla olur ve söylediği bu yalanı sonlandırmaya karar verir. Ancak Şimal'in her şeyi itiraf etmesi Civan için şirkete elveda etmek demektir.

Elbette Civan bunun olmasına izin vermeyecektir. Ne yapıp edip, Şimal'in elini kolunu bağlayacak bir hamle ile onu durdurmaya çalışacaktır... Tabi Civan'ın çözmesi gereken tek sorun bu değildir.

Gerçekte Nazlı ile evlidir. Şimal'le evlenebilmek için onu, gerçeği öğrenmeden boşanmaya ikna etmesi gerekiyordur. Bu tahmin ettiği kadar kolay olmaz. Ve şeytanın bile aklına gelmeyecek bir planla Şimal'le evlenmek için hazırlıklara başlar.

Şimal ise ailesine başta söylediği yalan ortaya çıkmasın diye daha büyük bir yalanın içine düşmekten rahatsızdır. Üstelik peşinden ayrılmayan Kenan da kafasını karıştırıyordur.

İş evliliğe varmadan ve söyledikleri yalan ortaya çıkmadan bu meseleyi bitirmenin başka bir yolunu arar. Ancak denediği her şey bir şekilde ters teper.

Ve düğün günü gelip çatar. Düğünde gelişen olaylar ise ne Şimal'in ne de Civan'ın aklına gelecek boyuttadır. Öyle ki söyledikleri yalanın ortaya çıkmasına ramak kalır.

Şimal ve Civan, aileleri hiçbir şey anlamadan düğünü atlatabilecek mi? Peki bu sözlülük oyunu, evlilik oyununa dönecek midir?

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