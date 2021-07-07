7 Temmuz 2021 Çarşamba 20:11 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 20:11

Cam Tavanlar 5. bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkıyor. Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın yer aldığı Cam Tavanlar 5. bölümde Leyla, giderek bağlandığı Cem'den uzak durmaya çalışıyor. Yeniden canının yanmasını istemeyen Leyla, İskender ile teselli buluyor. İskender ve Cem arasında kalan Leyla kimi seçecek? Peki Cam Tavanlar'ın 5. Bölümünde neler yaşandı? Cam Tavanlar 5. bölüm full izleme sayfasına haberimizdeki linkten ulaşabilirsiniz. Cam Tavanlar 5. bölüm full izle

Cam Tavanlar, 5. bölümüyle 7 Temmuz 2021 Çarşamba akşamı ekrana geldi. Show Tv'de yayınlanan yeni dizi Cam Tavanlar'ın başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka yer alıyor. Senaryosunu Meriç Acemi'nin yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Fehmi Öztürk oturuyor. Cam Tavanlar 5. bölümü full izlemek için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli.

CAM TAVANLAR 5. BÖLÜM İZLE!

Cam Tavanlar 5. bölümde Aşka davet eden bir müzik, alev alev yanan Leyla ve Cem, birlikte kotarmaları gereken bir gala... İkili, tüm bu koşuşturmanın arasında nihayet yollarını buluyor ve ilk kez hatalarıyla yüzleşiyor. İkisi de aynı yerde, aşkın tarafında şimdi...

Peki, İskender? O bu aşkın neresinde? Leyla, Cem'in aşkıyla tutuşurken İskender yeni bir kart açıyor. Bakalım bu hamle Leyla'yı kazanmaya yetecek mi?

Gülten'in tedarikçiyi Cem'in değil Haldun'un şikayet ettiğini Leyla'ya itiraf ettiği anlarda dans eden Cem ve Leyla'nın yakınlaşması heyecanı yükseltiyor.

İskender'in, gözyaşlarına boğulan Leyla'yı teselli ettiği anlar dikkat çekerken; Cem ve İskender arasında kalan Leyla'nın seçiminin ne olacağı merakla bekleniyor.

CAM TAVANLAR HİKAYESİ VE OYUNCULARI

Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın yer aldığı, Ojo Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi 'Cam Tavanlar' ismini kadınların toplumsal hayattaki fırsat eşitsizliğine verilen evrensel addan alıyor.

Rekabet, intikam, aşk, azim gibi birçok temanın keyifli bir hikaye eşliğinde izleyiciye aktarılacağı dizinin oyuncu kadrosunda Bensu Soral ve Kubilay Aka dışında Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Başarılı senarist Meriç Acemi'nin kaleminden çıkan dizinin yönetmen koltuğunda ise Fehmi Öztürk oturuyor.

Cam Tavanlar yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Show TV'de!