7 Temmuz 2021 Çarşamba 23:43 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 23:43

Sen Çal Kapımı 44. bölüm izleyenleriyle buluştu. Çarşamba akşamı FOX Tv ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı 44. bölümde Eda, Kiran için velayet davası açacaklarını öğreniyor. Serkan'ı bu konuda karşısına alan Eda, kızı için herkesin karşısında duruyor. Bu çekişmede aşk mı kazanacak inat mı? Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı Sen Çal Kapımı 44. bölüm full izleme sayfası ve son bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Sen Çal Kapımı 44. bölüm full izle!

SEN ÇAL KAPIMI 44. BÖLÜM FULL İZLE

Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümde Serkan, kızına babası olduğunu söylemişti. Yeni bölümde ise Serkan ve Eda duygusal anlamda yeniden birbirlerine yaklaşıyor... İşte Sen Çal Kapımı 44. bölümde yaşananlar.

SEN ÇAL KAPIMI 44. BÖLÜM ÖZETİ

Sen Çal Kapımı 44. bölümde Serkan baba olmaya hazır, ama nasıl yapacağı hakkında hiçbir fikri yok.

Bir taraftan kızıyla olabildiğince vakit geçirip babalığın zorluklarını öğrenirken, bir taraftan da Eda'yla arasını düzeltmenin peşinde.

Serkan ve Eda arasındaki aşk yeniden alevleniyor. Serkan'ın Kiraz'ın hayatına dahil olmasıyla birlikte Eda'nın hisleri de yoğunlaşıyor. Serkan ve Eda yeniden bir araya gelecek mi?

Eda ise kendini Serkan'a kaptırmamak için zorlanıyor. Hele Serkan'ın gizli odasını bulduktan sonra bu aşka nasıl hayır diyebilir?

Bu arada Ayfer ve Aydan, Serkan ile Eda'nın arasında olup bitenlerden habersiz velayet almanın peşinde. Ama işler kimsenin planladığı gibi gitmeyecek...

Eda velayet planlarından haberdar oluyor. Serkan'ın kızını elinden almak istediğini düşünen Eda, Aydan ve Serkan'dan hesap soruyor.

Sen Çal Kapımı, her hafta Çarşamba yeni bölümleriyle izleyenlerinin karşısına çıkıyor. FOX Tv'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel yer alıyor.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Kiraz'ın kızı olduğu gerçeğini kabullenemeyen Serkan, karar vermek için oradan uzaklaşır.

Serkan Kiraz'ın kendi kızı olduğunu öğrenmiştir ama ona babalık yapmaya hazır olmadığını düşünmektedir.

Geri döndüğünde ise Eda'ya baba olmaya hazır olmadığını söyler.

Serkan'ın bu kararı Eda'nın büyük bir hayal kırıklığı ve öfke yaşamasına neden olur.

Bu arada Kiraz tam doğum gününde ortadan kaybolur. Herkes Kiraz'ı bulmak için seferber olsa da Kiraz'dan hiçbir iz yoktur. Eda Kiraz'ın başına bir şey geldiğinden korkmaktadır. Kiraz'ı Serkan bulur.

Doğum Günü'nü babası gelmeden kutlamak istemeyen Kiraz'a Serkan büyük bir jest hazırlar ve babası olduğu gerçeğini söyler.

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!