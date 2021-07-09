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Medya

8 Temmuz 2021 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Kefaret, Seksenler ve Kazara Aşk reyting sıralaması

8 Temmuz 2021 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamı yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından belirleniyor. Dün akşam TV8'de Masterchef Türkiye, FOX Tv'de Kefaret, Star'da Kazara Aşk dizisi izleyenleriyle buluştu. Peki 8 Temmuz 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 8 Temmuz 2021 reyting sonuçları

9 Temmuz 2021 Cuma 09:59 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 09:59
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8 Temmuz reyting sonuçları izleyenler tarafından merak ediliyor. Perşembe akşamı ekrana gelen Masterchef 2021, Kefaret, Seksenler ve Kazara Aşk reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından belirleniyor. Peki 8 Temmuz 2021 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Perşembe reyting sıralaması

8 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Temmuz 2021 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Perşembe reyting sonuçlarına göre en çok izlenen programlar ise şu şekilde sıralandı:

Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncülüğü Survivor aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sırada Survivor, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 SURVIVOR TV8

4 ESRA EROL'DA ATV

5 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

6 FOX ANA HABER FOX

7 ATV GUN ORTASI ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 SEKSENLER TRT 1

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 SURVIVOR TV8

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 FOX ANA HABER FOX

5 SEKSENLER TRT 1

6 ESRA EROL'DA ATV

7 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

8 ATV ANA HABER ATV

9 SURVIVOR EKSTRA TV8

10 HAVA DURUMU KANAL D

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

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