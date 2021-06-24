24 Haziran 2021 Perşembe 14:55 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 14:55

Kazara Aşk dizisi ilk bölümüyle bu akşam Star'da izleyici karşısına çıkıyor. Kazara Aşkm oyuncuları ve konusu dizinin tanıtımını izleyenler tarafından merak ediliyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran genç bir kız ile Zengin bir ailenin oğlunun hikayesini konu alan Kazara Aşk oyuncuları ve dizi hakkında merak edilenleri haberimizde derkedik. Kazara Aşk oyuncuları kimler? İşte Kazara Aşk oyuncu kadrosu ve konusu

Kazara Aşk, oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle 24 Haziran 2021 Perşembe günü saat 20.00'de Star'da ekran yolculuğuna başlıyor.

KAZARA AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Kazara Aşk'ın başrolünde, Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alıyor.

Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açılan gençlerin öyküsünü anlatan Kazara Aşk'ta, Ümit Kantarcılar 'Civan', Sude Zülal Güler ise 'Şimal' karakterini canlandırıyor.

KAZARA AŞK OYUNCU KADROSU

Kazara Aşk oyuncu kadrosunda ise; Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık, Sadi Celil Cengiz, Aycan Koptur, Burak Tamdoğan, Deniz Altan, Burakhan Yılmaz, Ali Haydar Çataltepe, Öykü Candanadam, Çağdaş Tekin, Nermin Aslan, Nalan Örgüt ve Billur Pınar Yılmaz yer alıyor.

KAZARA AŞK KONUSU

'Kazara Aşk' sürükleyici hikayesiyle de seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran güzeller güzeli bir genç kız... Zengin bir ailenin veliahtlarından genç ve yakışıklı bir genç... Umutları ve hayalleriyle mutluluğun peşinde koşan bu iki gencin yolları hiç beklenmedik bir anda, bir kaza sonrası kesişir... Artvinli Şimal'le, Gaziantepli Civan'ın kazara başlayan serüvenleri, arka arkaya sıralanan yalanlar ve beklenmedik olaylarla bambaşka bir boyuta sürüklenecektir...

Yapımcılığını Koliba Film adına Ata Türkoğlu'nun üstlendiği Kazara Aşk'ın yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor.