23 Aralık 2021 Perşembe 19:54 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 19:54

Mahkum 3. Bölümüyle izleyici karşısına geçti. İlk bölümü salı günü yayınlanan Mahkum dizisi artık her perşembe izleyiciyle buluşmaya devam edecek. "Innocent Defendant" dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek "Mahkum"un yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, senaryosunu Uğraş Güneş uyarlıyor. Peki Mahkum 3. Bölümde neler yaşandı? Mahkum 3. bölüm izleme bağlantısına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya ve Melike İpek Yalova'nın üstlendiği dizide ayrıca Hayal Köseoğlu, Hakan Karsak, Hakan Salınmış, Tugay Mercan, Bülent Seyran, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Muharrem Türksever ve Mehmet Ulay gibi ünlü isimler yer alıyor.

MAHKUM 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

FOX Tv'nin iddialı yapımlarından olan Mahkum'un 3. Bölümünde Cinayet günü verdiği ifadeyi okuyan Fırat, deliye döner.

Fırat'ın suçunu kabullendiği anda Cemre'nin sorduğu sorularla, yeni bir açmazın içinde bulur kendini. Cemre, Fırat'a "Karını öldürdüğün bıçağın rengi neydi?" diye sorar.

Fırat, Cemre ile konuşurken Barış ile bir sohbet anına dair birşeyler hatırlamaya başlar.

Soruşturmayı derinleştirip detayların peşine takılan Cemre, yeni ipuçlarıyla Tahir'in karşısına çıkar.

Cemre, maktulün sağ elle öldürüldüğünü öğrenir. Fırat'ın solak olması ise onun davasında en büyük elillerden birisi olacaktır.

Mahkum 3. bölümde Savaş Yesari rolünü başarılı şekilde sürdüren Barış, babasının talimatı ile yeni bir sınavla karşı karşıya kalır.

Eskrim sporunda başarılı olan Savaş'ın yerine, bir şampiyonla karşı karşıya gelecektir. Gösteriye hazırlanırken hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

MAHKUM DİZİSİ OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in uyarladığı ve kadrosunda Hakan Karsak, Anıl İlter, Tugay Mercan, Muharrem Türkseven, Bülent Seyran, Furkan Kalabalık, Burcu Cavrar, Alara Bozbey, Gürberk Polat, Murat Şahan, Gökhan Tercan, Alya Sude Mazak, İlker Yağız Uysal, Nihal Koldaş, Bülent Düzgünoğlu, Mehmet Ulay ve Hakan Salınmış gibi ünlü isimler yer alıyor.

MAHKUM DİZİSİ KONUSU

Dizide; İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur... Hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır... Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?