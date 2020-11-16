Öğretmen final bölümü yayınlandı! Öğretmen 9. final bölümü izle!

16 Kasım 2020 Pazartesi 10:36 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 10:36

Öğretmen 9. final bölümü izleyenleriyle buluştu. Özellikle öğrenciler tarafından izlenen dizi, 9. bölümüyle final yaptı. Pazar akşamı FOX TV ekranlarına gelen Öğretmen 9. bölüm izleyenleri duygulandırdı. Şimdiye dek her yaptığı: öğrencilerini rehin alarak bütün ülkenin dikkatini çekmesi, Zeynep ve Rüya’nın başına gelenlerin sorumlularını ortaya çıkarması ve verdiği tüm dersler, hepsi onu bu ana getirmiştir. Akif, bu kez öğrencilerine hiç unutamayacakları bir ders verecek. İşte kaçıranları için Öğretmen 9. final bölümü izleme linki.

Fox TV'nin 2. sezonuyla ekranlara gelen dizisi Öğretmen, 9 final bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin son bölümüne Taner’le yüzleşmesinden sonra Akif'in tüm öğrencilere güveninini kaybetmesi damga vurdu. İşte Öğretmen 9. bölümde yaşananlar

ÖĞRETMEN 9. BÖLÜM İZLE

Akif’in artık son dersini verme vakti gelmiştir. Şimdiye dek her yaptığı: öğrencilerini rehin alarak bütün ülkenin dikkatini çekmesi, Zeynep ve Rüya’nın başına gelenlerin sorumlularını ortaya çıkarması ve verdiği tüm dersler, hepsi onu bu âna getirmiştir. Ve Akif bu son dersini verebilmek için her şeyi göze alır: canını vermeye bile. Fakat şimdiye dek hayatına dokunduğu kimse Akif’i kaybetmeye hazır değildir.

ÖĞRETMEN DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPTI?

Fox Tv kanalında yayınlanan Öğretmen dizisi Japon yapımı Hiragi’s Homeroom’dan uyarlandı. Dizinin orijinali 10 bölüm olarak yayınlanmıştı. Öğretmen dizisinin 36 bölüm süreceği, 2021’de ekranlara veda edeceği planlanıyordu. Fakat dizi reyting savaşına yenik düşerek final kararı aldığı iddia ediliyor. Öğretmen dizisi son bölümüyle Total reyting grubunda ilk 10’a giremezken, AB’de ise 7. sırada yer alabildi. Öğretmen dizisi, İdealist bir öğretmenin oldukça sıra dışı bir yolla öğrencilerine ders verme hikayesi anlatılıyor.

ÖĞRETMEN KONUSU

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

Çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.

Oyuncular:

İlker Kaleli

Ceren Moray

Serhat Kılıç

Afra Saraçoğlu

Serkan Keskin

Şerif Erol