15 Kasım 2020 Pazar 19:55 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 19:55

Menajerimi Ara 13. bölüm neden yayınlanmadı? sorusunun yanıtı dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Star Tv yayın akışında ise Menajerimi Ara 13. bölüm yerine bir önceki bölümün tekrarının verildiği görüldü. Peki Menajerimi Ara 13. bölüm ne zaman? İşte detaylar

MENAJERİMİ ARA 13. BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI?

Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncularından Ayşenil Şamlıoğlu’nun testinin pozitif çıkması sonucu Menajerimi Ara 13. bölüm bu hafta yayınlanmadı.

Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

64 yaşındaki Şamlıoğlu, "Tüm geçmiş olsun dileklerine yürek dolusu teşekkürler tek tek yazamıyorum bağışlayın, sevgiler" dedi.

Sosyal medyada başrol oyuncularından Ahsen Eroğlu'nun da (Dicle) koronavirüs kaptığına dair söylentiler yer alıyor.

KONUK OYUNCU İREM DERİCİ'NİN DE TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Geçtiğimiz haftalarda Menajerimi Ara dizisine konuk olan şarkıcı İrem Derici'nin de korona virüsüne yakalandığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran İrem Derici'nin hastalığı Menajerimi Ara dizi setinden kapmış olabileceği söylendi.

MENAJERİMİ ARA 13. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Menajerimi ara 13. yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı hakkında dizi ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

MENAJERİMİ ARA 13. BÖLÜM KONUSU

Menajerimi Ara 13. bölümde; Serkan’ın dönüşünün altındaki gizli gerçeği henüz bilmeyen Ego Ajans menajerleri; Barış, Emir, Beren ve İrem Derici’nin konuk olacağı İbo Show programı için hazırlıklara başlar. Feris ve Kıraç, çıkabilecek bütün gerginlikleri önlemek adına ellerinden geleni yaparken, İrem Derici’nin başına gelen talihsiz olay Dicle’yi zor bir durumda bırakır. Emir ve Barış arasında yaşananlar artık herkesi geri dönülmez bir şekilde etkilerken, Barış bütün duygularını Dicle ile paylaşacağı büyük bir yüzleşme yaşar. Serkan ve Beren’in sürpriz iş birliği İbo Show öncesi her şeyi daha da içinden çıkılmaz bir hale getirir. Feris’in Dicle'yle ilgili öğreneceği gerçekler ise Dicle’yi şoke edecektir.

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçmişten gelen sürpriz misafir Serkan Tahtacı’nın dönüşü ajansta büyük bir etki yaratır. Ego ajans menajerleri, oyuncu Pınar Deniz’i ajansa kazandırmak için zorlu bir mücadelenin içine girerler. Ancak menajerlerin yapacakları hamleler, yollarının ünlü bir sanatçı ile kesiştiği bu zorlu mücadeleyi büyük bir çıkmaza sürükleyecektir. Barış, Beren’den ayrılıp, Dicle için büyük bir adım atmaya karar verir. Bu durum Beren’i bir sonraki hamlesi için harekete geçirirken, Barış’ın Emir ve Dicle arasında yaşananlara şahit olması her şeyi daha karmaşık bir hale getirir. Kıraç, Dicle’nin sakladığı gerçeği öğrenirken, Ego ajans menajerleri kendilerini bekleyen büyük tehlikenin henüz farkında değildir.

Menajerimi Ara dizisinin başrollerinde; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimler yer alıyor.