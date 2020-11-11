11 Kasım 2020 Çarşamba 11:23 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 11:23

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı belli oldu. TV ekranlarında yayınlanan dizi ve yarışma yayınlarından; Masumlar Apartmanı, MasterChef Türkiye, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçları açıklandı. Dizi kategorisinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Masumlar Apartmanı üst sıralarda yer aldı. Masterchef de en çok izlenen yarışma oldu. Peki, Reyting sonuçlarına göre hangi dizi birinci oldu? 10 Kasım 2020 reyting sonuçları haberimizde yer alıyor.

10 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

10 Kasım tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. İşte dünün reyting sonuçları...

10 Kasım Salı akşamı total reyting sıralaması şöyle;

TRT1 ekranlarında yayınlanan "Masumlar Apartmanı" totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.

ATV ekranlarında, akşam kuşağında izleyiciyle buluşan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisi en çok izlenenler sırasında ikinciliği aldı.

Fox TV'de akşam kuşağında yayınlanan "Selçuk Tepeli ile Ana Haber Bülteni" en çok izlenenler listesinde üçüncü sıraya yerleşti.

ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programı ise total reyting sıralamasına dördüncü sıradan girdi.

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran "Masumlar Apartmanı" dizisi özet bölümü ile reyting yarışına beşinci sıradan girdi.

TV8 ekranlarında akşam kuşağında yayınlanan "Masterchef Türkiye" programı total reyting sıralamasında altıncı oldu.

TV'DE NELER VARDI?

ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği "Esra Erol'da" programının ardından akşam kuşağında "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisi seyirciyle buluştu.

Kanal D'de akşam kuşağında ise "Kanal D Ana Haber Bülteni" sonrasında sırayla, "Maymunlar Cehennemi: Savaş" yabancı sinema ve "Hekimoğlu" dizisi yayınlandı.

Star Tv'nin akşam kuşağında "Star Haber" sonrasında yabancı sinema "Parker" izleyicisinin karşısına çıktı.

Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; "Zuhal Topal'la Sofrada", "Selçuk Tepeli ile Ana Haber" ve sevilen dizi "Baraj" ekranlara geldi.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran "Masumlar Apartmanı" izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yarışmasından sonra "En Şık Benim" yayınlandı. Akşam kuşağında ise "Masterchef Türkiye" ekranlara geldi.

Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen "Alev Alev" dizisi yayınlandı.

Geçtiğimiz hafta Salı akşamı total reyting sıralaması şöyle olmuştu;

TRT1 ekranlarında yayınlanan "Masumlar Apartmanı" totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.

ATV ekranlarında, akşam kuşağında izleyiciyle buluşan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisi en çok izlenenler sırasında ikinciliği aldı.

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran "Masumlar Apartmanı" dizisi özet bölümü ile reyting yarışına üçüncü sıradan girdi.

FOX TV'de akşam kuşağında yayınlanan "Selçuk Tepeli ile Ana Haber Bülteni" en çok izlenenler listesinde dördüncü sıraya yerleşti.

TV8 ekranlarında akşam kuşağında yayınlanan "MasterChef Türkiye" programı total reyting sıralamasında beşinci oldu.