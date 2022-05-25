Sadakatsiz final bölümüyle son kez izleyici karşısına çıkıyor. Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz'in 60. final bölümünde Volkan kurtulmayı, Derin iyileşmeyi, Asya bu üç kişilik savaşı kazanıp kendi hikayesinin son cümlesini yazmayı başaracak mıdır? İşte son bölümü kaçıranlar için Sadakatsiz 60.bölüm full izleme linki ve yeni bölümde yaşananlar...

SADAKATSİZ 60. BÖLÜM FULL İZLE

Kanal D'nin, yayınlanan ilk bölümünden beri ilgiyle izlenen başarılı dizisi Sadakatsiz final bölümüyle ekrana geldi.

Başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın yer aldığı Sadakatsiz dizisinin final bölümünün konusu ise şöyle;

Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinin final Bölümünde Yaşananlar tüm dengeleri yine ve yeniden değiştirirken, herkes kendi sonuna giden taşları kendi elleriyle döşemiştir.

Asya, Volkan ve Derin'e büyük bedeller ödeten savaşın sonu yaklaşmıştır.

Kimi zaman aşk için, kimi zaman evlatlar için, kimi zaman huzurlu bir nefes için verilen bu mücadelede herkes yol ayrımındadır.

Volkan kurtulmayı, Derin iyileşmeyi, Asya bu üç kişilik savaşı kazanıp kendi hikayesinin son cümlesini yazmayı başaracak mıdır?

VOLKAN YOLUN SONUNA GELİYOR!

Volkan'ın serbest kalması ancak Derin'in ifade vermesiyle mümkün olacaktır. Ancak tam bu sırada Derin, başka bir boyuta geçmiştir. Asya Volkan'a gerçeği açıklamaya gider.

Asya ve Volkan'ın hikayesinde sona gelirken neler olacak?

Derin, Asya ve Volkan üçlüsünden biri ölüyor... Kim ölecek?