Yasak Elma'da izleyiciyi üzen ayrılık! Bir oyuncu daha veda ediyor

15 Haziran 2021 Salı 10:43 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 10:43

Yasak Elma dizisinde Hasan Ali karakterine hayat veren Erdal Özyağcılar, diziden ayrılıyor. Yeni sezonda ekranlara veda edecek olan Erdal Özyağcılar, Yasak Elma'nın son bölümünde yaşanan patlamada ölen isim olacak. Peki Erdal Özyağcılar kimdir? İşte usta oyuncunun biyografisi..

Yasak Elma'nın başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cevadzade, Ece Dizdar, Vildan Atasever, Barış Aytaç gibi isimler yer alıyor.

Eda Ece ve Şevval Sam'ın başrollerini paylaştığı fenomen dizi Yasak Elma'da Hasan Ali Kuyucu karakterine hayat veren Erdal Özyağcılar, diziye veda edecek.

Yasak Elma dizisinin sezon finalinde büyük bir patlama meydana gelmiş ve kimlerin öleceği kimlerin sağ kalacağı sorusu akıllara gelmişti.

TV100'de yer alan habere göre, Barış Kılıç ve Şafak Pekdemir'in ardından diziye Hasan Ali Kuyucu karakterine hayat veren Erdal Özyağcılar da veda edecek.

Ender ve Yıldız, Hasan Ali'nin açığını yakalamak için el ele verip planlar yaparken, Hasan Ali de boş durmaz. Ender, Kaya ile ilgili kararını verip harekete geçer. Hasan Ali, Yıldız ve Ender'in yüzleşmesi beklenmedik bir felaketle yarım kalır.

Yasak elma sezon finalinde villada meydana gelen patlamada Hasan Ali'nin öldüğü ortaya çıktı.

Nesrin Cavadzade, Nilperi Şahinkaya, Şafak Pekdemir ve Barış Kılıç'ın da diziye veda etmesinin ardından fenomen dizinin 5. yeni sezonunda neler olacağı şimdiden merak konusu oldu.

Yasak Elma'da Hasan Ali rolünü canlandıran Erdal Özyağcılar diziden ayrıldı. Peki Erdal Özyağcılar kimdir? İşte usta oyuncunun biyografisi

ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?

Ekranların uzun soluklu dizisi Yasak Elma'nın son sezonunda 'Hasan Ali Kuyucu' karakterini oynayan Erdal Özyağcılar, 4. sezon finalinin ardından projeden ayrıldı.

Erdal Özyağcılar 1948 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde dünyaya geldi.

Bursa Erkek Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ikinci sınıf öğrencisiyken eğitimini yarıda bırakarak İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi.

Kenter Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu'nun kadrolarında yer aldı. Haşmet Zeybek, Ertuğ Koruyan, Güzin Özyağcılar ile birlikte Gazete Tiyatrosu'nu kurdu.

İlk sinema filmi oyunculuğu deneyimini 1966 yılında Atıf Yılmaz'ın Ölüm Tarlası adlı filminde rol alarak yaşadı.

1975'te girdiği İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oldu.

2010 yılında Karadağlar dizisinde eşi Güzin Özyağcılar ve kızı Zeynep Özyağcılar ile beraber rol aldı.

ÖZEL YAŞAMI

1972 yılında oyuncu Güzin Özyağcılar (d.1945) ile evlendi. Çiftin, 'Emrah' (d.1972) ve 'Zeynep' (d.1985) adlarında iki çocuğunu bulunuyor.

Erdal Özyağcılar 1.75 metre boyunda, 76 kilo ve oğlak burcudur.

Erdal Özyağcılar; Kibar Feyzo (1978), Çöpçüler Kralı (1977), Yılanların Öcü (1985) gibi kült sinema filmlerinde; Bizimkiler (1989), Şehnaz Tango (1996), Yabancı Damat (2004), Elveda Rumeli (2007) gibi unutulmaz televizyon dizilerinde ve çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı.