Anlaşma sonrası mesajlar peş peşe geldi! Dünya liderlerinden Türkiye'nin rolüne övgü

Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik anlaşma, ABD Başkanı Trump tarafından duyurulurken, Türkiye'nin barış sürecindeki rolü uluslararası dünyada büyük övgü topladı.

İTALYA'DAN TÜRKİYE'YE 'ATEŞKES' TEŞEKKÜRÜ

Meloni, yaptığı yazılı açıklamada, "Mısır'da, Başkan Donald Trump'ın Barış Planı'nın ilk aşamasının uygulanmasına yönelik varılan anlaşma, Gazze'de ateşkesin sağlanması, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail güçlerinin üzerinde mutabık kalınan hatlara çekilmesinin önünü açan olağanüstü bir haberdir. Gazze'deki çatışmanın sona ermesi için durmaksızın çaba harcadığı için Başkan Trump'a ve elde edilen olumlu sonuca yönelik çabalarından ötürü kritik rol oynayan arabulucular Mısır, Katar ve Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

AB'DEN ABD, KATAR, MISIR VE TÜRKİYE'NİN GAZZE'DE ATEŞKES PLANINDAKİ ROLÜNE ÖVGÜ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

"ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin bu atılımı gerçekleştirmedeki diplomatik çabalarını takdir ediyorum." ifadesini kullanan von der Leyen, "İsrail hükümeti ve Filistin yönetiminin desteğinden de cesaret aldığını" belirtti.

HOLLANDA'DAN, GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI İÇİN TÜRKİYE, ABD, KATAR VE MISIR'A TEŞEKKÜR

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof ve Dışişleri Bakanı David van Weel, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasındaki rolü nedeniyle Türkiye, ABD, Mısır ve Katar'a teşekkür etti.

Van Weel ise, "Mısır, Katar ve Türkiye'nin diplomatik rolü de bu anlaşmanın gerçekleşmesinde paha biçilemez değerdeydi." ifadesine yer verdi.

İNGİLTERE: ANLAŞMA EKSİKSİZ UYGULANMALI

İngiltere,, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının ilk aşamasıyla ilgili anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ve anlaşmanın gecikmeden eksiksiz bir şekilde uygulanması gerektiğini ifade etti..

STARMER'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

İngiltere Başbakanı Starmer yaptığı açıklamada, " Gazze'ye hayat kurtarıcı insani yardım ulaştırılmasına yönelik tüm kısıtlamalar derhal kaldırılmalı." dedi.

Özellikle rehineler, aileleri ve Gazze'deki sivil halk için derin bir rahatlama olacağını söyleyen Starmer, ABD, Mısır, Katar ve Türkiye'ye "yorulmak bilmeyen" diplomatik çabaları için teşekkür etti.

MACRON: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı

Söz konusu anlaşmaya varılmasını, esirler, Gazze'deki Filistinliler ve bölge için büyük bir umut olarak niteleyen Macron, "Esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de ateşkes için gece varılan ateşkesin yanı sıra (anlaşmaya) varmak için Başkan (Donald) Trump gibi Katarlı, Mısırlı ve Türk arabulucuların çabalarını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

KANADA: BARIŞ NİHAYET ULAŞILABİLİR

Kanada Başbakanı Mark Carney, "Rehinelerin yakında ailelerine kavuşacakları için rahatladım. Yıllarca süren yoğun acıların ardından, barış nihayet ulaşılabilir görünüyor." ifadelerini kullandı.

AB: BÜYÜK BİR DİPLOMATİK BAŞARI

Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, İsrail ve Hamas'ın ateşkeste anlaşmasının önemli bir adım ve bunun büyük bir diplomatik başarı olduğunu söyledi.

Kallas, AB'nin planın uygulaması için elinden geleceğini kaydetti.

MODİ: KALICI BARIŞIN YOLUNU AÇACAĞINI UMUYORUM

Hindistan Başbakanı Modi de "Rehinelerin serbest bırakılmasının ve Gazze halkına yönelik artan insani yardımın onlara rahatlık sağlayacağını ve kalıcı barışın yolunu açacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

"UMUT IŞIĞI SUNUYOR"

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, "Bu gelişme, aylarca süren dayanılmaz acı ve yıkımın ardından bir umut ışığı sunuyor" açıklamasında bulundu.

GUTERRES: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti

Guterres, BM Genel Sekreter Sözcülüğü üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın sunduğu öneriye dayanarak Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için varılan anlaşmanın duyurulmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Anlaşmaya yönelik diplomatik çabalarından dolayı ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'yi de takdir ettiğini vurgulayan Guterres, ilgili herkesi anlaşmanın şartlarına tam olarak uymaya çağırdı.

Tüm rehinelerin serbest bırakılması, kalıcı bir ateşkes ve Gazze'ye insani yardımların derhal girişinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Guterres, "Acılar sona ermelidir." ifadesine yer verdi.

Guterres, şunları kaydetti:

"Tüm paydaşları işgalin sona erdirilmesi, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının tanınması, İsrailliler ile Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacak iki devletli bir çözüme ulaşılması yönünde güvenilir bir siyasi yol oluşturmak için bu önemli fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum."

"ACILARA SON VERME YOLUNDA İLK ADIM"

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, "Son iki yılda hem İsrailliler hem de Filistinliler çok büyük acılar çekti. Bugün, bu acılara son verme yolunda olumlu bir ilk adım" açıklamasında bulundu.

