İşgalci İsrail Batı Şeria'da iki Filistinliyi şehit etti

Filistin haber ajası WAFA'ya göre, Beytüllahim kentininin güneyindeki Dehişe Mülteci Kampı'na baskın sırasında yine İsrail askerlerinin ateşi sonucu başından yaralanan Ömer el-Lahham (20) adlı genç hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun baskınına direniş gösteren bölgedeki gençlerle çıkan çatışmalarda yaralanan Lahham'ın tedavisi için olay yerine gelen ambulansın müdahalesine İsrail askerleri tarafından engel olundu.

Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekir, İsam el-Fayid (46) adlı Filistinli engelli bir kişinin de Cenin kenti girişinde İsrail askerlerinin kurşunuyla hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail ordusuna bağlı çok sayıda asker, Cenin kentinin çeşitli mahallelerine gece baskın düzenledi. Keskin nişancılar kentin yüksek binalarının çatılarına yerleşti.

Girdikleri bazı mahallelerde birçok evin kapılarını patlatan İsrail askerleri, hoparlörle Uveys Ailesi'nden evini boşaltmasını istedi.

İsrail ordusuyla Cenin'e gelen buldozerler, Zahra Mahallesi'nde yolları kazıdı, kentin altyapısına büyük hasar verirken, çevredeki park halindeki Filistinlilere ait araçları da tahrip etti.

Ayrıca, Cenin Devlet Hastanesi ve İbni Sina Hastanesi önünde yoğun bir şekilde konuşlanan İsrail askerleri, ambulansların giriş çıkışlarına engel oldu. Bazı bölgelerde ambulansları durduran İsrail askerleri, içindekilerin dışarı çıkmasını istedi.

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