Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir evi hedef alan İsrail savaş uçakları, 17 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Ölenler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğu belirtildi.

Şihab haber ajansının Gazze'den aktardığı anlık gelişmelere göre de İsrail uçakları, Cibalya bölgesindeki Hademat Kulübü yakınlarında 5 ailenin evini bombaladı.

Han Yunus Mülteci Kampı'nın doğusundaki Beni Sehila beldesindeki tarım alanları da İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Öte yandan, İsrail'in Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'ne yönelik saldırıları sürerken arazide şiddetli çatışmalar olduğu kaydedildi.

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